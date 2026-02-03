虛淵玄經典作《沙耶之歌》改編朗讀劇！6月進行為期10天公演

由虛淵玄執筆的經典恐怖視覺小說遊戲《沙耶之歌》（沙耶の唄），正式宣布將改編為真人舞台劇。這次改編將以「朗讀劇」結合動作的獨特形式呈現，預計於 2022 年 6 月 4 日到 6 月 14 日期間，在東京的「草月ホール」進行為期 10 天的公演。

這款可以說是經典恐怖之作。

這次改編由曾執導《TRUMP》系列、以哥德式美學著稱的末滿健一負責腳本與演出。原作劇本虛淵玄對於這部被他稱為「年輕時為了在世界留下爪痕」的作品能登上舞台表示非常的期待，並形容這是將其「內心黑暗」具象化的作品，能夠再次重生是意外的喜悅。

雖然本作是朗讀劇為主，但製作團隊強調將會是結合視覺與聲音的沉浸式體驗。而針對原作中核心的成人元素，官方公告指出本次公演「雖然沒有裸露或性描寫，但為了忠實呈現世界觀，仍會有部分讓人感到震驚或怪誕的表現」，保留了原作那充滿燒肉果凍的瘋狂氛圍。演出陣容方面，男主角「匂坂郁紀」與女主角「沙耶」將採用每日輪替的雙卡司制度，預計每場上演時間長達 3 小時，帶領觀眾深入體驗這場跨越倫理的異種愛戀。

《沙耶之歌》原作講述了一場車禍倖存的主角匂坂郁紀，因大腦感知異常，眼中的世界變得如腐肉般醜陋恐怖，唯獨一位名叫沙耶的神秘少女在他眼中依然聖潔美麗。這部作品以獨特的「克蘇魯神話」風格結合極致的愛戀與瘋狂，從 2003 年發售以來便在玩家間擁有極高評價。