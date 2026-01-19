虛胖企業out 凱基009816預計2/3掛牌

【記者柯安聰台北報導】美國商業部已於1月15日公布，對台灣商品適用的對等關稅稅率整體不超過15%。此舉有望降低台灣整體關稅風險、為今年出口表現注入強心針，市場亦偏多看好台股相關族群表現。在諸多利好因子挹注下，台股續創新高，台股市值型ETF自然也成資金寵兒。



凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816）研究團隊表示，去年12月我國出口額達624.8億美元，年增43.4%。其中，資通訊產品出口年增126.3%、電子零組件年增24.1%，兩者合計貢獻整體出口成長近98%，充分反映AI、高效能運算及雲端服務需求持續強勁，台股後市看好。然而，鎖定台股大市值龍頭企業，更有望為投資人追求更高的投資效率。回測2007年5月底至去年11月底歷史數據，聚焦台股50強的特選臺灣TOP50指數，無論在年化波動度及最大跌幅皆相較台灣加權指數還低，展現相對好的抗波動實力。





廣告 廣告





追蹤特選臺灣TOP50指數的凱基台灣TOP 50 ETF基金與市面上市值型台股ETF的不同之處在於，其加入淨利篩選機制，被選進的企業近4季稅後純益總和必須大於0，再依照發行市值排序，取前50檔股票為成分股，精選50強戰隊，不讓市值大但其實並未賺錢的「虛胖企業」魚目混珠。



除此之外，凱基台灣TOP 50 ETF基金設有權重上限機制，單一成分股權重若超過30%，則以成份股占台灣加權指數之權重設為權重上限，讓選股權重更貼近加權指數，而多出來的權重則會透過動能加碼機制優先分配給股價動能強的潛力股；另外，前5大成分股權重總和亦不超過65%，分散過度集中持股風險，讓具備較穩健的財務體質及較強產業競爭力的龍頭企業攜手領航，可望追求更好的報酬表現。









凱基台灣TOP 50 ETF基金除了透過獨樹一幟的篩選機制，鎖定台股50強企業成長動能打造台灣護國群山，更首創台股ETF不配息再投入機制，專注累積資本利得，讓時間複利發揮真正的威力，值得投資人關注。凱基台灣TOP 50 ETF基金募集期最後申購日為1月20日，經理費0.07%，保管費0.027%，發行價10元，預計2月3日掛牌，是投資人以萬元打包台股成長動能的良機。（自立電子報2026/1/19）