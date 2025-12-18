虛設公司假交易A走佶城1.9億 神鬼女會計被起訴求刑12年

佶城前會計主管吳麗卿。資料照。呂志明攝



以製造鬆緊帶、各種成衣、鞋類紡織品配件買賣的佶城實業公司前會計主管吳麗卿，夥同丈夫曾燕鵬、記帳士黃淑英，虛設公司與佶城進行假交易，在15年內A走公司1.9億。為了掩飾犯行，吳麗卿等人還作帳虛增佶城營業進項金額逾1.8億，以此逃漏稅935萬餘元，台北地檢署調查認定3人涉犯《刑法》業務侵占、偽造文書及《商業會計法》、《洗錢防制法》、《稅捐稽徵法》等罪，5名人頭公司負責人則涉犯幫助業務侵占罪，均依法起訴。

檢察官審酌吳麗卿在全案居於主導犯罪，犯罪所得高達上億，造成佶城公司的巨額損失，且犯後猶飾詞狡辯、不知悔改，態度非良好，因此請求合併量處應執行12年徒刑，以示懲儆，同時也在今(12/18)日將在押的吳麗卿移審台北地院。

調查指出，曾燕鵬兄弟及其妻子吳麗卿等5人，各出資100萬元，於1994年成立佶城實業公司，主要經營鬆緊帶、黏扣帶、織帶等業務，不料經營一段期間後，兄弟之間在經營策略上起爭執，曾燕鵬與其他弟弟因此鬧翻，互提出民刑事告訴。

其中，有人指控大哥曾燕鵬的妻子吳麗卿，在公司擔任會計主管，自2007年至2021年間，利用虛設的7家公司與佶城進行交易，由佶城向這7家公司進貨原物料。但他們發現，佶城雖然付了貨款，但實際上卻沒收貨，在清查後懷疑吳姓會計主管利用虛偽交易15年，以螞蟻搬象的方式，A走公司鉅額款項，因此向檢調報案，由北檢檢肅黑金專組檢察官黃逸凡組成專案小組偵辦。

專案小組查出，吳麗卿、曾燕鵬夫婦與記帳士黃淑英3人合謀，分別設立佶合利實業、耿祥商行、佶聯利、如衣、耿祥公司、昱宸、曜越等7家公司，並找人頭擔任7家公司登記負責人，以佶城公司為買受人、7家公司為出賣人，虛偽成立交易，並開立不實發票，在15年內侵占佶城1億9376萬9188元，虛增佶城營業進項金額逾1億8714萬727元，總計逃漏稅達935萬7036元。

