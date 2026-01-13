虛設22公司助洗錢 會計師收押

橋頭地檢署查出高雄群賦會計師事務所所長鄭富明涉嫌勾結詐團，協助設立22間人頭公司，從事詐欺與博弈洗錢，至少25人受害，財損約2500多萬元。檢警近日兵分多路搜索、拘提36人到案。檢方複訊後，以鄭涉嫌公司法、洗錢、詐欺及商業會計法等多項罪嫌重大，聲押禁見獲准，另名劉姓女代辦員工15萬元交保。

刑事局分析165反詐專線發現，群賦會計師事務所經手申辦的公司，其帳戶成為詐欺「警示帳戶」比例達20％，遠高於全國平均的1.8％，懷疑可能與詐團合作，利用公司銀行帳戶掩飾非法金流。

廣告 廣告

橋頭地檢署指揮刑事局蒐證，群賦會計師事務所在高雄設有楠梓及左營據點，所長鄭富明同時也是執業會計師，劉姓女子則從事記帳及報稅代辦業務。鄭與劉女自民國113年間，與詐團成員共謀，協助設立多家人頭公司。

鄭除了提供專業諮詢，還指示員工替人頭公司辦理登記，製作虛偽不實的發票、出貨單及銷貨單據，代為申報稅務，並編製不實會計憑證與交易紀錄，讓虛設公司有正常營運與合法交易假象，以利非法資金流動。

檢警上周兵分40路搜索，拘提鄭、劉女等36人到案。檢察官複訊後，聲押鄭男獲准，劉女則由法院裁定15萬元交保。據了解，他們均否認與詐團勾結，聲稱僅協助申辦公司登記、報稅，不知公司有非法金流。

檢警查出，詐團利用申設公司節稅名義，透過親友及網路收購人頭個資，再交由會計師協助申辦公司，每案依資本額大小抽佣獲利，初估會計師獲利百萬。