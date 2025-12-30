虛驚一場！中山大學傳麻疹 校方澄清
[NOWnews今日新聞] 中山大學實驗室被爆有麻疹群聚，中山大學表示，實驗室安裝器材的校外廠商人員，因為疑似是麻疹個案，因此有9名實驗室相關人員接觸。然而，高雄市衛生局最新說法表示，陰性排除，因此233名接觸者全數解除自主健康管理。
去年底全球麻疹整體疫情為近10年第二高，我國今年初也因為麻疹疫情，一度讓民眾搶打疫苗。近日又傳麻疹消息，高雄市政府28日接獲醫院通報有一名疑似麻疹個案，18日出現咳嗽流鼻水症狀，28日下午到醫院就醫被通報疑似麻疹，因此有233名接觸者被匡列自主健康監測。
根據《ETtoday新聞雲》報導，有4名校外人士到中山大學教育訓練，以及大批實驗室人員被匡列，更直指高醫大因為有醫學中心體系未做好控管。
中山大學表示，校內健康中心昨日接獲鼓山區衛生所通知，一名校外廠商人員曾在12月24日進入實驗室協助新設備安裝及器材操作教學，為疑似麻疹個案。經查，該人員當日接觸的實驗室相關人員共9位。本校已依衛生單位指示，期限內完成相關接觸者名單的提供；而健康中心也持續與衛生單位保持密切聯繫。
高雄市衛生局表示，今日該人員檢體出爐，為「陰性排除」，因此原由衛生局所匡列的接觸者計233名全數解除自主健康監測。
麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹個案可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，即會被匡列接觸者。
