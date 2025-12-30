虛驚一場！中山大學實驗室爆疑似麻疹個案 匡列233人「陰性排除」

中山大學實驗室傳出有接觸的校外人士疑似感染麻疹，並匡列相關接觸者233人，過今日檢驗結果陰性，虛驚一場！(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學實驗室傳出有疑似麻疹群聚，據了解，1名校外廠商近日到校內實驗室維修儀器，後續傳出出現疑似麻疹症狀，高雄市衛生局28日獲報後，緊急匡列校內外相關接觸人員233人，不過今(30)日該名疑似個案檢驗結果為陰性，233名接觸者亦全數解除自主健康監測。

高雄市衛生局指出，28日接獲醫院通報1名疑似麻疹個案，職業為業務人員，於12月18日出現咳嗽流鼻水症狀，28日下午到醫院就醫並通報疑似麻疹。個案檢體於30日經疾病管制署綜合檢驗結果「陰性排除」，原由衛生局所匡列之接觸者計233名全數解除自主健康監測。

廣告 廣告

依據衛生福利部疾病管制署統計，今年全國累計通報疑似麻疹計1217例(高市214例)，全國確診53例(含境外移入34例，本土19例)，本市境外移入4例，無本土案。

衛生局表示，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹個案可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，即會被匡列接觸者，透過追蹤以有效阻斷麻疹於社區中之傳播鏈，防止疫情擴散。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》王月開腦昏迷5天 沒有頭蓋骨「會呼吸的痛」 醫：需留意癲癇發作

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

健康網》別再跟風亂吞魚油反傷身 美網紅醫解析3要點避風險

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

