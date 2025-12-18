虛驚一場！可疑包裹竟是「這東西」 AIT發聲了

即時中心／顏一軒報導

位於台北內湖的美國在台協會（AIT）今（18）日上午驚傳被放置「可疑包裹」，經警方到場後了解，包裹內並非爆裂物，而是一副遺失的眼鏡，所幸目前狀況已排除。對此，AIT回應，感謝內政部警政署的密切合作與迅速處理；今天的簽證面談已重新安排至明（19）日的相同時段進行，至於美國公民服務（ACS）的預約則改至同日下午1時。





AIT發言人蘇柏朋（Pope Thrower）指出，內政部警政署（National Police Agency）今日清晨在AIT館舍中移除一個可疑包裹；經現場初步檢視後，警政署判定該包裹並不具危險性，「我們感謝警政署的密切合作與迅速處理，再次彰顯台灣第一線應變人員的卓越表現」。

蘇柏朋提到，今日的簽證面談已重新安排至明日的相同時段進行，倘若申請人明天無法出席簽證面談，請至AIT的「GSS」簽證預約網站重新預約，其他日期將開放更多面談名額。

另，美國公民服務（ACS）的預約已調整至今日下午1時進行，若屆時訪客無法如期出席，請聯繫ACS重新安排；至於AIT其他的業務運作則不受影響。

AIT英文函覆全文：

This morning, the National Police Agency removed a suspicious package from AIT’s premises. After initial on-site review, NPA determined that the package was not dangerous. We appreciate NPA’s close cooperation and quick handling of the situation, which continues to highlight the excellence of Taiwan’s first responders.



Visa appointments from today have been rescheduled to the same time tomorrow, December 19. If applicants cannot make their visa appointment tomorrow, we ask them please reschedule on our GSS appointment website. Additional interview slots will be made available on other days. American Citizen Services appointments have been moved to this afternoon at 1:00 pm. If visitors cannot attend this afternoon, please contact ACS to reschedule. Other AIT operations continue unaffected.

