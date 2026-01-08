虛驚一場！記憶混淆誤報 暖警耐心尋回「失蹤」機車

【警政時報 江雁武／台中報導】「愛車不見了！」臺中市一名男子日前因妻子機車遍尋不著，焦急向警方報案求助，所幸警方細心查證、耐心協尋，最終在百公尺外順利尋回機車，真相曝光後讓人哭笑不得，也為這場虛驚畫下溫馨句點。

以為被偷其實停錯，中市警細心協助化解烏龍報案。（圖/記者澄石翻攝）

臺中市政府警察局第一分局民權派出所於日前17時20分接獲報案，指稱臺中市西區模範街一帶有民眾機車疑似遭竊。警員李泰霖獲報後立即趕赴現場了解狀況。報案人為60年次周姓男子，他表示妻子當日上午準備騎車外出上班時，卻怎麼也找不到愛車，誤以為遭人竊取，情急之下請丈夫代為報案。

周男向警方說明，妻子前一次騎乘機車後即停放於住家附近，當時不僅已拔除鑰匙，也有確實上龍頭鎖，現場卻遍尋不著車輛。警方隨即依其描述的時間與動線，調閱周邊監視器畫面比對，並逐一釐清可能的停車位置。經分析後研判，該車輛並無明顯遭竊跡象，較可能是因一時記憶混淆而停放在鄰近巷弄。

警方隨即擴大搜尋範圍，最終在距離原報案地點約100公尺、隔一條巷內的超商前，順利發現該輛機車，車況完好無損。周男見愛妻機車失而復得，當場鬆了一口氣，頻頻向警方表達感謝，並笑說妻子可能先騎車至超商購物後徒步返家，才會誤以為機車不翼而飛。

警方也藉此提醒，民眾外出停車時可利用手機拍照或簡單記錄停放位置，避免因一時疏忽造成誤會與困擾。第一分局表示，民眾若遇突發狀況務必保持冷靜，如需協助可撥打110或就近向派出所求助，警方將持續以同理心與專業，守護市民生活安全。

