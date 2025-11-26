虛驚一場！警「這樣做」迅速尋回學生機車

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市警察局第一分局繼中派出所日前接獲一件疑似機車失竊案件，一名就讀大學的王姓男子（96年次）神情慌張地走進派出所報案，表示當日下午 15 時許，他將機車停放在中區綠川西街一帶後步行至東協廣場購物，返程準備騎車回家時，卻在預期停放的位置附近反覆尋找卻遍尋不著愛車，一度以為車輛遭竊，心急如焚。

大學生焦急誤認機車遭竊，繼中警熱心尋回虛驚一場。（圖／記者澄石翻攝）

王男向警方表示，他居住於臺中龍井區，平時往返市區主要依靠這部機車代步，加上車輛是母親所有，一旦真的弄丟，實在難以向家人交代。焦急的情緒讓他第一時間便趕往派出所求助，希望警方協助調查。

接獲報案後，繼中派出所警員吳佳宏、張士威立即啟動協尋程序，並與所內同仁分工合作，以王男提供的停放位置為起點進行地毯式搜索。警方除迅速調閱周邊監視器影像比對車輛動向外，也擴大巡查範圍，沿著綠川西街及鄰近道路逐一確認每一排停放的機車，希望在最短時間內協助王男找回愛車。

經過多方比對與耐心搜尋，員警最終在綠川西街 171 號前發現王男的機車。原來王男因購物過程時間較久，加上周邊街道環境相似，一時記錯停放位置，誤以為車輛遭竊。當警方通知王男前來確認時，他看到車輛安然無恙地停在路旁，懸著的心終於放下，臉上流露明顯的鬆口氣表情。

王男向警方連聲道謝，坦言因當日行程匆忙，加上精神緊繃，不慎忽略停放位置才造成誤會，對警方迅速協助找回愛車深表感激。他說若真的把母親的車弄丟，不僅回家難以交代，日後通勤也會受到影響，幸好在警方的協助下虛驚一場。

中市警一分局提醒，民眾在外停放車輛時，務必記下明確位置，例如附近門牌號碼、顯著路標，或利用手機拍照記錄，以避免因環境相似或停放匆忙而誤認車輛失竊。此外，警方也再次強調，無論停放時間長短都應落實車輛上鎖，避免遭不肖人士覬覦而造成財物損失。

中市警一分局表示，警方對於民眾報案均秉持積極處理與協助的態度，只要涉及民眾財產安全，會以最快速度投入協尋與查證。同時也呼籲民眾，若遇可疑情況或發現車輛異常，皆可立即向警方求助，警方將全力協助，確保市民生活安全無虞。

