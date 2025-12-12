虛驚一場！陸商店2樓播放「動態火焰畫面」 附近居民以為發生火災報警

商店2樓螢幕播放動態火焰畫面，附近居民以為發生火災，事後才發現是虛驚一場。（圖／翻攝自微博）

大陸廣東省廣州市一間商店因為在2樓窗邊播放「動態火焰」畫面的螢幕，讓附近居民誤以為發生火災報案。消防人員抵達現場後，才發現只是烏龍一場，而該商店事後也被要求關閉「動態火焰」螢幕，以免有更多人誤會。

綜合陸媒報導，12月10日晚間6時許，廣州市荔灣區一間商店在2樓靠窗位置懸掛大型螢幕，並播放動態的火焰畫面。從遠處看，就像是2樓發生火災，導致附近不少居民以為失火，趕緊打電話報案。

由於該店一樓鐵門緊閉，無法確認是否有人受困。警方獲報後，立即出動5輛消防車抵達現場，並有多名消防員在門口敲門，試圖確認室內狀況。

對此，廣州市荔灣區嶺南街道辦事處11日證實此事，表示該事件並非真實火災，只是因商家的「動態火焰」螢幕過於逼真，從遠處看確實很容易讓人產生誤會，最終工作人員聯繫到店主，請對方到場關閉螢幕，才解除這場誤會。

