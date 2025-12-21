虛驚一場！高鐵驚傳「有炸彈」 女乘客謊報遭移送

高鐵833車次下午驚傳「有炸彈」，一名女乘客涉嫌謊報遭移送。翻攝照片

今（21）日下午4時20分，高鐵台南站接獲一名彭姓女性乘客舉報，聲稱其所搭乘的833車次列車將發生爆炸案件。鐵路警察局不敢大意，隨即動員大批警力展開嚴密盤查，地毯式搜索後證實為謊報，已將彭女依恐嚇公眾罪嫌帶回偵辦。

據了解，今天下午陸續有高鐵左營站、台中站旅客在社群平台貼文指高鐵列車出現異常延誤狀況，144北上車次旅客指出，原訂下午4點55分從左營站發車，卻直到5點05分才發車」，還有旅客稱在左營站上車後，不明原因被要求換車：「超恐怖，整台列車人被趕下來」。另有台中站旅客稱聽到站務人員廣播，指高鐵144車次因「安全警戒」影響，列車時刻將有延誤。

廣告 廣告

鐵路警察局高雄分局隨後在傍晚證實，下午高鐵站務人員接到833車次的謊報訊息。鐵警局指出，接獲通報後立即指派左營所及偵查隊會同高鐵站務人員封鎖現場，並針對833車次進行全車安全檢查，包括車廂內部、行李架及廁所等角落進行地毯式搜索後，確認並無任何爆裂物存在，解除一場虛驚。

警方隨後將該名報案的彭姓女子帶回偵辦，經初步調查，彭女對於爆炸案的說法並無實據，因其行為已涉嫌違反刑法第151條「恐嚇公眾罪」，警方當場將其逮捕，後續將移請台南地方檢察署進一步調查釐清其動機。



回到原文

更多鏡報報導

都是單名！捷運史上三起喋血案恐怖巧合 網揪嫌犯「驚人共同點」

校長變色狼！弔唁喪父女師竟在車內強吻襲胸 辯「婚外情」遭法院打臉

5位大法官你們不孤單！學界法界334人熱血連署 力挺憲法法庭大復活