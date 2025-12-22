虛驚一場! 黑衣男持手提箱衝進捷運 警盤查原來是"戰鬥陀螺"

南部中心／莊舒婷、謝耀德 高雄市報導

一名男子身穿黑色大衣，手提黑色手提箱，為了趕車一路奔跑，後來衝進捷運站，讓員警驚覺好像有點奇怪便上前盤查，要求他打開手提箱，不過打開後發現是虛驚一場，裡面裝的其實是戰鬥陀螺，台北捷運事件發生後，高雄捷運警方積極做法，也讓民眾相當贊同。

有一名男子手提黑色箱子在捷運奔跑遭攔查，裡頭裝的是戰鬥陀螺。（圖／番社畫面）身穿黑色長版大衣的男子，提著黑色手提箱，回想起事發經過，當時他走出店裡就開始狂奔，一路跑到捷運站還在跑，整個過程被三名員警盯上。提黑箱奔跑當事人：「有一個路人可能也在趕車吧，所以他也在用那種跑百米的速度，看起來客觀視角就很像我在追殺他這樣。」

這名男子因為臨時接到朋友電話，表示一個黑色手提箱忘在店裡忘了拿，眼看朋友的高鐵就要發車，他立刻拔腿狂奔，但因為台北捷運事件，目前時機敏感，目睹這一切的員警不敢大意，在月台時，將正在等車的他攔下來盤查，要求現場打開箱子。提黑箱奔跑當事人：「那個走位是我人在正中間，三個成一個三角形把我圍在中間，就是這種時候雖然你有權利拒絕，但我覺得大家互相配合一下啦，也讓警察好做事我們大家民眾也安心。」

台北捷運事件後，高雄車站和捷運等地加派警力戒備。（圖／民視新聞）秀出影片，原來黑色盒子裡裝的是戰鬥陀螺，一旁等車的民眾約有30位，就看著男子被警方包圍展示陀螺，讓他一度覺得有點尷尬，實際來到捷運站，可以看到有員警持槍戒備，就是為了避免隨機殺人案再發生。民眾：「我覺得這種奇怪的行為，還是檢查一下了解一下狀況會比較好。」民眾：「這種非常時期警察這樣做是對的，因為現在大家應該都很害怕。」事發當天是周日晚上，中央公園也舉辦大型活動，人潮相當多，所幸是誤會一場，而警方積極作為，不僅讓當事人能夠體諒，民眾也認為做法非常正確。

