虛驚一場！AIT收到可疑包裹 署名「給川普和祖克柏」 防爆小組開箱發現是垃圾

美國在台協會今日收到可疑包裹，打開後發現裡面全是垃圾和雜物。資料照，李佳穎攝



辦公室位於台北市內湖區的美國在台協會（AIT）今日（12/18）上午接獲不明可疑包裹，內湖分局獲報後懷疑是爆裂物，隨即趕赴現場，並通報刑事局防爆小組一同到場處理，然而小組成員打開後卻發現，裡面僅是雜物及垃圾，並無爆裂物，至於寄件者身分仍待進一步釐清。

美國在臺協會今日上午收到可疑包裹，外面以紙箱包裝，並用英文標註該包裹要寄給美國總統川普（Donald Trump）及臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）。AIT人員懷疑裡面有爆裂物，於是報警處理，刑事局偵五大隊協助防爆小組也一同到場。

不過小組人員打開包裹後卻發現，紙箱裡面裝的全是雜物及垃圾，裡面並沒有原本預想的爆裂物，因此交由轄區警方協助處理後續，並由內湖分局繼續循線追緝寄件者身分。

