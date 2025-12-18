虛驚！指名給川普與祖克柏 AIT收不明包裹通報防爆小組

〔記者鄭景議／台北報導〕美國在台協會(AIT)內湖辦事處今日上午9時許，接獲一個指名要給美國總統川普與臉書創辦人祖克柏的不明包裹。由於包裹外箱用英文註記收件人身分敏感，且內容物不明，AIT人員擔心恐有安全疑慮報警處理。刑事局防爆小組獲報趕抵現場偵測，拆封後確認裡面僅裝有眼鏡及垃圾等雜物，並非爆裂物，結束一場虛驚。

內湖分局表示，今日上午接獲AIT通報有可疑包裹，立即派員前往了解，並同步通報刑事局偵五大隊防爆小組成員到場協助。初步了解，該包裹為一般紙箱包裝，外箱以英文寫著要給美國總統川普(Donald Trump)與臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)。

由於寄件對象與收件人身分特殊，AIT人員不敢大意，懷疑包裹內可能藏有爆裂物。防爆小組到場後展開作業，經確認無爆炸危險後打開包裹，發現裡面僅裝有眼鏡、垃圾及一些雜物，完全沒有任何危險性。

目前相關物品已交由內湖分局警方處理，警方將針對寄件者身分與動機進一步釐清，確認是否有惡作劇或其他意圖。

