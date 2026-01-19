虞戡平獲國家文藝獎與國際獎 東華大學辦理頒獎暨青年培力活動

為慶祝國立東華大學名譽博士虞戡平榮獲「第二十四屆國家文藝獎」，東華大學特舉辦交流活動向虞戡平導演致上最高敬意。(東華大學提供)

記者林中行／花蓮報導

為慶祝國立東華大學名譽博士虞戡平榮獲「第二十四屆國家文藝獎」，並於二０二五年獲世界原住民族高等教育聯盟頒發「原住民族教育服務獎」之國際肯定，東華大學特舉辦交流活動向虞戡平導演致上最高敬意。

原住民族國際事務中心主任謝若蘭教授表示，為向虞戡平導演致上最高敬意特別舉辦「頒獎暨青年培力工作坊」，邀集校內外師生、部落代表與文化界人士齊聚一堂，透過跨世代、跨領域、跨年族群的互動交流，共同向長年投入原住民族影像紀錄與教育實踐的虞戡平導演致意。

謝若蘭指出，虞戡平導演深耕影視創作與紀錄工作逾四十年，長期以影像記錄臺灣原住民族的生活、祭儀與歷史記憶。近年來，虞導重返影像教育現場，於東華大學民族語言與傳播學系以榮譽教授身分擔任客座教學，將其累積數十年的影像經驗與創作倫理，持續培育兼具專業能力與文化責任感的青年人才。

謝若蘭強調，虞戡平導演此次獲得WINHEC「原住民族教育服務獎」，不僅是對其藝術成就的肯定，更是對其長年以影像實踐原住民族教育服務的高度認可。

她指出，虞導並不是以「為原住民族做事」的姿態進入部落，而是選擇與族人同行，尊重部落自身的知識體系與文化節奏，讓影像成為族人自我表述與世代傳承的工具。這樣的實踐，正是原住民族教育所強調的文化主體性與知識自主。

虞戡平導演在交流中分享其影像創作與「向部落學習」的歷程，並以歌聲與現場來賓互動，展現其一貫真摯而溫暖的生命能量。未來將持續深化與部落及青年世代的連結，讓影像與教育成為推動文化尊重、民主教育與社會對話的重要力量。

東華大學表示，虞戡平導演同時榮獲國家文藝獎與WINHEC國際獎項，不僅彰顯影像、教育與原住民族知識在當代社會中的深遠價值，也再次凸顯原住民族教育服務與青年培力在高等教育中的關鍵角色。