虞書欣《雙軌》兄妹戀越線！ 瞞著爸爸禁忌偷吻

虞書欣、何與領銜主演的《雙軌》話題度持續攀升，劇情以偽骨科兄妹在異國重逢為核心，描寫兩人在親情與愛意之間逐漸失衡的情感，昨晚（17）播出的最新第15集，醉酒的虞書欣情不自禁吻上何與，昏頭吻名場面讓不少劇迷直呼「跟著一起暈船了」。

《雙軌》最新劇情偽兄妹正式越線（圖／愛奇藝國際站）

《雙軌》改編自時玖遠的同名小說，由于中中、馬鳴執導，描述「姜暮」（虞書欣 飾）在哥哥「靳朝」（何與 飾）的呵護下成長，9歲時父母離異，靳朝跟著爸爸赴泰國生活，兄妹倆從此踏上不同的人生軌道。直到19歲，姜暮意外得知靳朝其實是爸爸領養的小孩，與自己並無血緣關係，她決定正視多年來不敢觸碰的心意，隻身飛往泰國。

29歲的何與因演出《我的鄰居長不大》受到關注，為貼合《雙軌》中修車工兼地下拳手的設定，何與在拍攝前進行密集體能訓練，體脂率一度降至8%，並接受專業拳擊訓練，劇中多場打戲皆親自上陣，跳脫以往偏向清秀、溫柔的形象，展現壓抑且帶有危險氣息的一面。

《雙軌》虞書欣搭何與譜異國禁忌戀（圖／愛奇藝國際站）

他在劇中流露的強烈性張力也意外掀起網路話題，「誰來管管何與這個性張力」相關關鍵字在社群平台快速擴散。特別是在角色關係的拿捏上，靳朝對外始終保持距離，對姜暮卻毫不掩飾在意與守護，既有愛妹的本能反應，也藏著逐漸失控的情感，讓不少觀眾笑稱愛妹和曖昧都很到位。

昨晚播出的第15集中，姜暮醉酒後主動親吻靳朝的精彩一幕，在播出前就備受矚目的昏頭吻終於登場，讓觀眾激動不已。隨著最新劇情推進，靳朝吐露真情說出「我沒對誰認真過，所以一旦認真起來，可能就不會給妳反悔的機會了」，宣告兩人正式突破偽兄妹界線，甚至趁著爸爸不注意時抓緊機會接吻放閃，讓劇迷直呼跟著暈船。

《雙軌》現正於愛奇藝國際站熱播中。