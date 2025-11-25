虞書欣《雙軌》話題炸裂！搭檔何與大談兄妹禁忌戀 四大亮點搶先看 ｜開播時間、播出平台看這裡
【文／陳雪芮】由虞書欣、何與主演的現代都市劇《雙軌》即將開播，憑藉「偽骨科」禁忌戀、租屋生活題材，與異國重逢等元素，僅憑預告便已在陸劇圈掀起熱烈討論。想快速掌握這部劇為什麼備受期待？以下整理《雙軌》四大必看亮點——從角色設定、情感張力，到視覺風格，每一項都讓劇迷急著倒數開播，絕對是近期追劇族不能錯過的新作之一！
🍿《雙軌》線上看推薦：
開播時間：12月9日（暫定）
播出平台：愛奇藝
主演卡司：虞書欣、何與
更新時間：每日更新
集數：30集
亮點一、「偽骨科」禁忌戀：劇情張力一觸即發
《雙軌》該劇改編自同名小說，講述一對兄妹長達十年的愛恨糾葛。九歲前，妹妹姜暮（虞書欣 飾）是被家人寵在手心的小公主，哥哥靳朝（何與 飾）是天之驕子般的存在，可父母離婚後，兩人命運自此走上「雙軌」。姜暮留在南方努力求學，靳朝則跟著父親遠赴泰國，兄妹從此失去聯繫。
直到十九歲那年，姜暮意外發現哥哥靳朝其實是被領養的孩子，心底壓抑多年的牽掛瞬間湧上，於是她孤身飛往泰國尋人。故事也在這個轉折後正式展開，兩人在異國的同住日常生活中，從久別重逢的陌生，到情愫暗湧的靠近。那種「名義上是兄妹、心底卻越界」的禁忌心動，不僅讓劇情更有張力，也讓觀眾在道德邊界與浪漫想像間強烈拉扯。
亮點二、劇組飛泰國實地取景 視覺體驗升級
全劇幾乎全採實景拍攝，製作團隊更將拍攝地拓展至泰國，並在服裝與妝造上全面升級。先前路透曾因「造型偏老氣」引發討論，但在更換妝造團隊後，虞書欣以鵝黃色洋裝與深藍賽車服等全新造型亮相，成功扭轉聲量並掀起熱議。劇中導演還透過冷暖色調的視覺對比，深化情緒張力，讓《雙軌》視覺體驗大幅升級。
亮點三、虞書欣顛覆甜妹形象 演技大爆發
女主角虞書欣過去以甜美陽光形象見長，此次在《雙軌》中跳脫既定框架，化身冷靜內斂的學姊角色，展現更成熟的大人魅力。她以一句「叫我靳朝，不再叫哥哥」點出角色心境的關鍵轉折，而一段哭戲的路透影片更在網上爆紅，淚水滑落、眉頭緊蹙的細膩情緒讓觀眾直呼「好想抱抱她」，演技全面大爆發。
亮點四、何與大秀身材！「白月光」進化成肌肉系男友
男主角何與為新生代演員，曾出演《我的鄰居長不大》《見面吧就現在》《九重紫》等多部作品，因溫柔又帶治癒感的笑容，被譽為「內娛白月光」。這次在《雙軌》中，他挑戰截然不同的靳朝一角——從青澀學霸蛻變為修車工與地下賽車手，外冷內暖的強烈反差成為本劇最大驚喜之一，此外，為貼近角色，他特別進行增肌訓練，以更結實的線條與更成熟的硬漢氣場亮相，讓靳朝一角更具魅力。
《雙軌》結合禁忌愛戀、異國氛圍、角色反差，與視覺質感等多重元素，在預告釋出後已強勢收割劇迷的關注度，如今開播倒數，勢必將掀起新一波追劇熱潮。想知道久別重逢會迎來救贖還是傷痛？《雙軌》即將揭曉答案！
