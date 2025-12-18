虞書欣大談兄妹戀！瞞著爸爸偷吻清秀男神 甜到嘴角失守

由虞書欣、何與領銜主演的浪漫愛情劇《雙軌》話題度持續攀升。（圖／愛奇藝國際站提供）





由虞書欣、何與領銜主演的浪漫愛情劇《雙軌》話題度持續攀升，劇情以偽骨科兄妹在異國重逢為核心，描寫兩人在親情與愛意之間逐漸失衡的情感。第15集中，醉酒的虞書欣情不自禁地吻上何與，昏頭吻名場面讓不少劇迷直呼「跟著一起暈船了」。

虞書欣、何與在《雙軌》中飾演偽骨科兄妹。（圖／愛奇藝國際站提供）

《雙軌》改編自時玖遠的同名小說，描述「姜暮」（虞書欣 飾）在哥哥「靳朝」（何與 飾）的呵護下成長，9歲時她的父母離異，靳朝跟著爸爸赴泰國生活，兄妹倆從此踏上不同人生軌道，直到19歲，姜暮意外得知靳朝是爸爸領養的小孩，與自己並無血緣關係，她決定正視自己多年來不敢觸碰的心意，隻身飛往泰國。

兩人重逢後，姜暮才發現靳朝早已不再是記憶中的少年，他白天在修車廠工作，夜裡混跡地下拳擊場與黑市賽車圈，身上常帶著油污與傷痕，態度看似冷淡、刻意與她拉開距離，卻又在每一次危險來臨時，下意識地將她護在身後。

虞書欣飾演《雙軌》女主角「姜暮」。（圖／愛奇藝國際站提供）

《雙軌》運用曖昧推拉式對白，讓兩人關係在說與不說之間游移，包括共吃蘋果的間接接吻、機車告白等互動的細節糖，都引發強烈共鳴。隨著劇情推展，姜暮為了更了解靳朝，頻頻向他身邊的人打聽他的近況，靳朝表面不耐，質問她為何總探聽自己的事，卻在聽到她一句「因為是你啊」後明顯動搖。隨後的壁咚對峙中，他刻意強調兩人沒有血緣關係，語氣帶著壓迫與試探，當晚，姜暮便做了一場春夢，夢中兩人在頂樓泳池纏綿熱吻，讓人心跳加速。

《雙軌》清秀男神何與變身危險系修車工性張力爆表引熱議。（圖／愛奇藝國際站提供）

29歲的何與因為演出《我的鄰居長不大》受到關注，之後在《與鳳行》中飾演「拂容君」成功圈粉，為貼合《雙軌》中修車工兼地下拳手的設定，何與在拍攝前進行密集體能訓練，體脂率一度降至8%，並接受專業拳擊訓練，劇中多場打戲皆親自上陣，跳脫他以往偏向清秀、溫柔的形象，展現壓抑且帶有危險氣息的一面。

《雙軌》偽骨科兄妹高甜互動衝上多地熱播冠軍。（圖／愛奇藝國際站提供）

何與在劇中流露的強烈性張力也意外掀起網路話題，「誰來管管何與這個性張力」相關話題關鍵字在社群平台快速擴散，他在劇中外表冷淡克制卻將所有溫柔留給姜暮，無論是修長的手指、手臂線條與青筋浮現的鏡頭細節，或是騎車、握方向盤時的凌厲眼神，荷爾蒙都滿到溢出螢幕。

男主何與為《雙軌》密集健身體脂降至8。（圖／愛奇藝國際站提供）

第15集姜暮醉酒後主動親吻靳朝精彩一幕，播出前就備受矚目的昏頭吻終於登場，讓觀眾激動不已，最新劇情進展，靳朝吐露真情說出「我沒對誰認真過，所以一旦認真起來，可能就不會給妳反悔的機會了」，宣告兩人正式突破偽兄妹界線，甚至趁著爸爸不注意時，抓緊機會接吻放閃，讓劇迷直呼跟著暈船了。《雙軌》現正於愛奇藝國際站熱播中。

《雙軌》虞書欣何與互試探後突破防線偷戀愛。（圖／愛奇藝國際站提供）

