虞書欣泰國工作無視國喪「穿華麗亮藍性感禮服」 當地網友批：極度不尊重

泰國國喪期間，大陸女星虞書欣到當地工作身穿亮藍色性感禮服挨轟。（圖／翻攝自虞書欣工作室微博）

大陸女星虞書欣不甩父親放高利貸、她曾在節目上霸凌其他女星等負面爭議，仍工作滿檔，近日更前往泰國出席活動。虞書欣工作室釋出她活動造型，身穿一襲華麗亮藍色性感禮服，獲得粉絲好評；但泰國網友看不下去，認為現在是國喪期間，她的服裝極度不尊重，引發激烈反彈。

泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，享耆壽93歲，泰國全國正式進入國喪期，政府呼籲民眾盡量穿黑色或素色服裝，以表達哀思與敬意。而虞書欣最近到泰國為產品代言出席分享會，以及宣傳她的新電視劇《雙軌》，她穿著一套亮藍色性感魚尾禮服登台，整個人看起來十分華麗，她還在台上用泰語自我介紹，並清唱泰語歌曲，看起來做了不少準備，展現滿滿誠意。

不過，事後虞書欣當日的打扮卻在泰網引發熱烈討論，因為泰國正在國喪期間，她不是選擇穿素色或深色服裝，而是一套亮藍色禮服，被認為極度不尊重已逝的王太后詩麗吉，「現在國喪期間耶，她不知道嗎？還穿成這樣」、「藝人想穿漂亮沒錯，但她應該知道現在泰國國喪吧」、「BP演唱會都請大家穿黑色了，這女星這時候來宣傳還穿這樣」。

事實上，虞書欣在父親虞丕杰被爆料放高利貸之外，還涉及侵吞國企資產，隨後她也被翻出拍攝綜藝《一年級》時，涉嫌霸凌女星，導致她粉絲數量狂掉，連多個品牌合作也受影響，如今又被泰國網友砲轟，可見她的各種爭議仍持續延燒。

