虞書欣消失2個月再惹議！無視泰國國喪「穿藍色貼身禮服」亮相 當地網友怒轟抵制：極度不尊重

憑藉古裝劇《蒼蘭訣》爆紅的中國女星虞書欣近期風波不斷，先是家族被爆涉及放高利貸、官商勾結等爭議，又遭圈內人士指控霸凌，一連串負面傳聞重創形象，不僅消失兩個月，就連原定9月開拍的新劇《一念江南》也傳停拍消息。然而，她近日抵達泰國出席活動時，以身穿一襲閃亮的藍色禮服亮相，由於適逢泰國國喪期間，此舉引發當地網友激烈反彈，紛紛抨擊「不夠尊重」，並揚言要抵制。

虞書欣以亮色禮服出席泰國活動，遭當地民眾怒轟不尊重已逝的王太后。（圖／虞書欣工作室微博）

虞書欣7日現身泰國為產品代言出席分享會，同時也為新電視劇《雙軌》宣傳，她以一襲藍色魚尾禮服亮相，貼身設計展現窈窕身形，裙擺還有銀白花鑽點綴，整體造型典雅華麗。不過，由於泰國王太后詩麗吉（Sirikit）於上月24日過世辭世，泰國全國正式進入國喪期，當地政府也呼籲民眾盡量穿黑色或素色服裝，以表哀思與敬意，但虞書欣該件禮服色彩搶眼，讓泰國網友認為極度不尊重已逝的王太后，紛紛批評「不尊重文化」、「現在國喪期間耶，還穿成這樣」等，消息傳到中國後，在微博掀起熱議，中國網友也怒批「丟臉丟到國外去」。

此外，虞書欣在活動中為展現滿滿誠意，不僅以泰文自我介紹，還獻唱一小段泰文歌曲，但網友將她和曾到訪泰國的趙露思做比較，認為趙露思當時以長達5分鐘的泰語與粉絲熱烈交流，在誠意上更勝一籌，紛紛批評虞書欣「擺架子的資本大小姐」，並在活動直播間留言「Esther Yu Bully」、「Shame on Esther Yu and her fans」等抵制字句，爭議持續延燒。

