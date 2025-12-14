虞書欣爭議不斷！新戲無預警「刪除主演官宣文」 發文吶喊：不應該嘛

虞書欣近日為新戲《雙軌》宣傳。翻攝微博

中國女星虞書欣捲入霸凌及家族財務爭議，好不容易新戲《雙軌》才上檔，又爆出原本要主演的古裝劇《一念江南》，劇組官方微博刪除卡司官宣文，同時也取消關注虞書欣，但仍維持關注男主角王安宇，引發網友討論。

《一念江南》是劉詩詩與劉宇寧主演的《一念關山》姐妹作，今年6月20日官宣將由虞書欣及王安宇領銜主演，且原本應於9月開拍，如今卻刪除該則貼文，更被發現取消關注虞書欣，網友認為，虞書欣應該是不演這部戲了。不過日前，新戲《雲初令》也官宣將由虞書欣主演，戲迷轉為期待這部戲。

虞書欣憑藉《蒼蘭訣》爆紅，前陣子接連爆出霸凌女星張昊玥，以及爸爸的公司疑似官商勾結、捲入15億國資交易爭議，赴泰國遇到王太后逝世國喪卻穿著太華麗，種種爭議讓她在微博上狂掉粉300萬。網友認為，《一念江南》取消她演出官宣文，且延遲開鏡，可能與她這些爭議有關。

不過虞書欣不甩爭議，從未做出任何回應，並持續營業社群，也積極為新戲《雙軌》宣傳。《雙軌》男主角何與14日分享虞書欣的照片，並說：「開家長會還得來出片。」虞書欣也轉發，並說：「不應該嘛！待客之道要安排上。」



