虞書欣爸爸索賠17萬要求被告道歉 昔日遭控「侵吞國有資產15億」

虞書欣爸爸日前針對不實爆料提告。翻攝虞書欣Esther、今天不想當熬夜冠軍微博

中國女星虞書欣的父親虞丕杰針對網路不實言論提起的名譽權糾紛案，近日有了最新進展。虞丕杰因不滿財經博主發布其「侵吞國有資產15億元（約新台幣66.2億）」等內容，將該博主訴至法院。虞丕杰在訴訟中要求對方公開賠禮道歉，並索賠經濟損失和精神損害撫慰金共計人民幣 17 萬元（約新台幣75萬）。此案再次將虞書欣家族此前的爭議推向風口浪尖。

案件背景：虞丕杰起訴財經博主

虞丕杰先生於 2025 年 5 月委託律師事務所發出聲明，針對網路散播的諸多不實言論採取法律行動。此次被起訴的對象，是一名在微博擁有百萬粉絲的財經博主，該博主此前曾發布多條關於虞丕杰與其名下公司（新餘豪譽實業有限公司等）涉嫌「侵吞國有資產 15 億元」、「官商勾結」等嚴重指控的內容。虞丕杰認為，這些內容嚴重損害了他的個人名譽。

訴訟請求：要求道歉並索賠人民幣17萬元

根據公開信息，虞丕杰的訴訟請求主要有兩點。首先，要求該被告博主在指定媒體上刊登聲明，向虞丕杰公開賠禮道歉，以消除不實言論帶來的負面影響。其次，要求被告支付人民幣 17 萬元的賠償金，用以彌補虞丕杰因名譽受損所承受的經濟損失和精神損害。此案件不僅是名譽權糾紛，也間接反映了明星家族成員面對網路輿論時的維權困境。

爭議回顧：家族企業風波與女兒形象受損

虞丕杰先生的名譽爭議並非首次。他及其名下公司過去曾多次被列為「失信被執行人」（俗稱「老賴」），涉及多起債務和合同糾紛，並曾被限制高消費。儘管女兒虞書欣是當紅女星，這些家庭爭議仍持續影響著她的公眾形象。此次虞丕杰的維權訴訟，被視為對長期以來關於其家族企業不實傳聞的正面反擊，其最終判決結果將受到公眾和業界的持續關注。

藝人近況：虞書欣事業仍持續發展

儘管父親的法律爭議不斷，虞書欣的演藝事業仍在持續。她主演的古裝劇《永夜星河》於 2024 年底播出，並於 2024 年 12 月發行了首張個人正規專輯《Spicy Honey》。然而，由於虞父的法律糾紛在網路上的高關注度，外界普遍認為，家族成員的爭議對藝人虞書欣的商業價值和公眾口碑帶來了嚴峻挑戰。

虞書欣爸爸索賠。翻攝青衣劫微博



