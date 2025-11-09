虞書欣神隱2月又翻車？辣穿戰袍「因1事」惹怒網！

娛樂中心／江姿儀報導



29歲中國女星虞書欣出身富豪家庭，2020年參加偶像選秀節目表現亮眼，最終順利以限定女團「THE9」成員出道，之後更憑藉古裝劇《蒼蘭訣》中「小蘭花」一角走。近年她先後主演熱播劇《雲之羽》、《永夜星河》創下亮眼佳績，手握多項代言，戲約不斷。然而近期她捲入家族爭議，還被女星指控霸凌，負面傳聞纏身，一度消失兩個月。她近日現身泰國宣傳新劇，沒想到久違露面卻因穿搭不敬惹怒當地民眾。





虞書欣捲家族風波、遭控霸凌又翻車？神隱2月「水藍戰袍耍辣」挨轟：不尊重！

虞書欣因負面傳聞纏身神隱近兩個月，近期她以一襲天青色輕紗禮服現身泰國。（圖／翻攝自微博、微博＠虞書欣工作室）

虞書欣先前家族爆出放高利貸、官商勾結等風波，還被女星爆料曾言語霸凌，而神隱近兩個月。近期她飛往泰國，以代言人的身分出席平台海外活動，她以一襲天青色輕紗禮服久違公開亮相，貼身設計展現窈窕身形，單肩樣式露出肩頸線條、迷人鎖骨與纖細雙臂，裙擺還有銀白花鑽點綴。

虞書欣捲家族風波、遭控霸凌又翻車？神隱2月「水藍戰袍耍辣」挨轟：不尊重！

泰國正值國喪期間，虞書欣穿搭惹議，慘遭中、泰兩國網友砲轟。（圖／翻攝自微博＠虞書欣工作室、微博）

然而泰國備受人民愛戴的詩麗吉王太后（Sirikit）上月24日辭世，國王宣布進入國喪，全國民眾換上黑衣表達哀悼。當局更宣布禁娛30天，建議大眾改穿深色服裝出席公開場合。虞書欣穿搭惹議，慘遭泰國網友怒批「不夠尊重」，甚至於活動直播期間留言洗版，狂刷「Bully girl」、「Esther Yu Bully」、「Shame on Esther Yu and her fans」等字句抵制。消息傳回中國，小粉紅也不挺「好丟人啊」、「丟人丟到國外」、「永遠抵制」。

