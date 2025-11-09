虞書欣穿亮色禮服赴泰宣傳 遭轟不尊重皇室哀悼期：必須抵制

【緯來新聞網】中國女星虞書欣近來爭議纏身，家族背景被指涉入不法放貸與政商掛勾，演藝圈內還傳出她有職場霸凌行為，導致她一度消失螢光幕近2個月，連主演中的《一念江南》也因此喊卡，拍攝進度受阻。

泰國宣傳活動只有虞書欣穿亮色禮服。（圖／翻攝微博）

雖然事後她透過廣告拍攝試圖復出，但仍遭到部分網友質疑她「臉皮夠厚」，直到近日新歌釋出、與何與搭檔的新劇《雙軌》即將登場，才再度出現在大眾面前。



近日，虞書欣選擇到泰國露面，參與一場品牌活動，身為該平台代言人，順勢替即將播出的新作品宣傳。事實上，先前她曾在泰國拍戲時遭遇強震，所幸劇組無人受傷。但這次造訪當地，卻因穿著及互動形式再次掀起風波。



據悉，泰國正處於王太后詩麗吉辭世的30天哀悼期，期間政府已明令暫停各類娛樂活動。虞書欣卻身穿鮮亮的藍色禮服登台，被批評與當地氛圍格格不入，甚至有泰國網友直言她「毫無尊重」。雖然她用泰語簡短自我介紹，還清唱了一段當地歌曲展現誠意，但全程仰賴翻譯，與觀眾互動時間也相當有限。



此舉立刻被拿來與另一名大陸女星趙露思做比較。趙露思過去在泰國的粉絲活動中，曾用當地語言與粉絲互動長達5分鐘，被當地媒體稱讚貼心。相較之下，虞書欣這次被批評「仍擺架子」，直播時聊天室更出現大量「Esther Yu Bully」與「Shame on Esther Yu and her fans」等言論，抵制聲浪不斷升溫。

