虞書欣被切割？無預警遭新戲除名 2爭議狂燒「掉粉300萬」

娛樂中心／綜合報導

虞書欣近來捲入霸凌、家族財富爭議。（圖／翻攝自微博）

中國女星虞書欣當年以電視劇《下一站是幸福》打開知名度，後續又參加《青春有你2》以限定女團「THE9」身分進行活動，不過本來演藝之路順遂的她，近來卻捲入霸凌、家族爭議，導致形象重創，如今又有網友發現她遭到新戲《一念江南》除名，引發討論。

虞書欣自爭議爆發後，不只代言喊卡，還連帶影響粉絲人數，瞬間蒸發300萬粉絲，而有網友近日發現本來宣布由她主演的古裝劇《一念江南》，無預警刪掉官宣貼文，僅保留男主角的名字，甚至取消對虞書欣的社群關注，被外界認為是切割，不過至今劇組未出面說明原由。

事實上，虞書欣因為家族被爆捲入放高利貸、官商勾結等爭議，又遭圈內人士指控霸凌，一度淡出數月，直至上個月露面出席泰國的活動，但由於當時泰國王太后詩麗吉（Sirikit）逝世，因此全國進入服喪期，豈料當天虞書欣一套藍色貼身魚尾禮服亮相，遭到泰國網友批評「不尊重」，就連中國網友也不挺，直言「在內娛被嫌棄，出去照樣被嫌棄」。

虞書欣被新戲除名。（圖／翻攝自微博）

