虞書欣被導演承諾「20多歲留下最美樣子」 二搭張凌赫當相親大片
張凌赫因《蒼蘭訣》「長珩仙君」一角走紅，絕美古裝扮相受到觀眾注目，這回在《雲之羽》飾演生性不喜歡被約束的「宮子羽」，他在權力鬥爭與情感抉擇間反覆拉扯，明知身陷危機，仍選擇相信與守護所愛之人，有別於《蒼蘭訣》長珩仙君對小蘭花的默默守護，《雲之羽》中張凌赫心裡眼裡都是「阿雲（雲為衫）」，被網友形容是「戀愛腦男主」。
問及接演《雲之羽》的契機，虞書欣表示，有一天接到電話，導演跟她說：「我想在你20多歲最美的時候，留下你最美的樣子。」沒想到虞書欣竟回說：「那這部戲播出後，我可以當成我的相親大片嗎？」對方允諾後，虞書欣也欣然答應接演。張凌赫聽到虞書欣的回應，馬上說：「導演跟我說的話是一模一樣的，在20多歲最帥的時候，留下最帥的影像。」更說對方都講成這樣，怎麼可能不願意演出。
虞書欣飾演無鋒魑階刺客「雲為衫」，在前面集數就像演了4個角色一般，偽裝新娘、冷面刺客、柔弱無害的雲小姐、以及真實的自己，對她而言也是全新挑戰。談及角色，虞書欣形容：「雲為衫是一個很堅強，但內心極度缺乏安全感的人，好像比我本人還脆弱。有時候看回放，都會覺得那是另外一個人，沒想到竟會拍出我很溫婉成熟的一面。」張凌赫則說：「這個角色跟虞書欣的個性落差很大，沒想過她能夠駕馭，詮釋得出乎我意料的驚喜。」
丞磊飾演角宮宮主「宮尚角」，個性深沉，擅長運籌帷幄，受江湖人敬重；盧昱曉飾演無鋒魅階刺客「上官淺」，看似柔弱無害卻是心機叵測，劇中盧昱曉遭歹人欺負，丞磊騎馬路過出手相救，還「不小心」留下自己的玉佩，種下緣起契機。盧昱曉使盡手段勾引丞磊，一幕兩人共浴的名場面更讓全網沸騰，盧昱曉透露其實劇本上沒有這一段，只有宮尚角獨自泡湯，為了讓劇情更有畫面感，丞磊主動要求加戲，並說：「上官淺也要下來泡吧？」才有這段經典畫面。
比起男女主角間純情戀愛，不少網友直呼，丞磊與盧昱曉的曖昧互動意外讓人嗑翻，丞磊形容盧昱曉：「第一次看她演上官淺時很驚訝，跟本人反差太大，淺淺妖嬈撫媚，本人卻是可愛單純。」盧昱曉說丞磊像宮尚角一樣很有責任感，但不像的點就很多，「他還是一個會表達情緒、比較敏感的人。」丞磊突然出聲插話：「我在之前採訪都說，我跟宮尚角像的地方是，都不善於表達情緒⋯」， 自嘲人設翻車，但也補充：「我不會主動表達比較深層的情緒，但若在熟人面前，不管開心或鬱悶，大家都能看得出來。」該劇25日晚10點在東森戲劇台首播。
其他人也在看
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 12
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 3
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 47
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 1 天前 ・ 9
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 2
前夫爆交小10歲網紅新歡！砸5百萬創業收攤欠薪 楊千霈14字鬆口了
今年楊千霈證實已與身家上千萬的紡織小開洪家傑在去年辦妥離婚，8年婚姻告終。如今前夫被週刊爆出火速牽起年輕網紅新歡，但個人事業急轉直下。洪家傑去年初砸500萬元成立的「矽爾先進」近期悄悄收攤，甚至一度傳出積欠資遣費，差點鬧上法院。對此記者求證楊千霈，她也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 1 天前 ・ 57
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 6 小時前 ・ 15
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
經紀起風波／獨家！韓籍啦啦隊大舉輾壓 林襄收入斷崖崩跌數百萬
帶起台灣職棒啦啦隊風潮的始祖林襄，近來不僅價碼、聲勢早已被韓援李多慧超越，連今年啦啦隊員前十大人氣排行，她都只位居第6，前5名都是韓籍女孩；本刊接獲爆料，原來林襄近來幾乎呈現被冷凍的狀態，原因竟是跟一手捧紅她的經紀人閨密、同時也是掌管球團「小龍女」的總經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，加上價碼居高不下，導致她有行無市，業外工作反被其他啦啦隊員低價撿走的狀況。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 43
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 1 天前 ・ 40
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 1 天前 ・ 32
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 7
媽媽48歲再婚驚懷二胎！周雨彤陪產竟跟醫生搞曖昧
周雨彤與不少男神合作過，包含《春色寄情人》李現、《愛情而已》吳磊、《當愛情遇上科學家》劉以豪、《半熟男女》陳昊森等，讓她冠上「男神收割機」美名，新戲《180天重啟計劃》，搭檔影后吳越組「最強母女檔」，開啟一場180天爆笑又催淚的陪產故事，該劇不僅聚焦在母女關係，更細膩描繪女性成長、職場困境、再組家庭等議題。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
舞台意外嚇壞全網！阿信返台獲天后「親燉豬腳麵線」壓驚暖哭歌迷
五月天主唱阿信近日與言承旭、吳建豪、周渝民合體，在上海完成「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，共舉辦四場演出，話題十足。不過，22日最終場卻發生驚險插曲，阿信不慎摔落舞台，造成手部擦傷，當下讓現場歌迷與線上粉絲全都捏了一把冷汗。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 9
陳志強夫妻同框！曝親密戲幕後細節 笑稱：喜歡吃曾智希的豆腐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導民視8點檔年度新戲《豆腐媽媽》今晚即將首播，特別攜手以經典台菜聞名的「時時香」合作，並於今（23）日在時時香美麗華店舉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2