虞書欣跨坐激吻何與火花四射 《雙軌》偽骨科戀愛超好嗑

《雙軌》虞書欣（左）跟何與拍婚紗照放閃。（iQIYI提供）

虞書欣、何與領銜主演的浪漫愛情劇《雙軌》，以偽骨科兄妹在異國重逢為情感起點，突破界線甜蜜吻戲，沒想到劇情急轉直下，何與在賽車時墜崖重傷，兩人因此斷聯長達6年，在解開心結復合後，雙方壓抑多年的情感也一次爆發，虞書欣主動跨坐到何與身上獻吻，床戲火花四射，加上戲外釋出的深情婚紗照跟合體跳舞放閃影片推波助瀾，甜度全面超標。

《雙軌》由于中中、馬鳴執導，描述「姜暮」（虞書欣 飾）在哥哥「靳朝」（何與 飾）的呵護下成長，9歲時她的父母離異，靳朝跟著爸爸赴泰國生活，兄妹倆從此踏上不同人生軌道，直到19歲，姜暮意外得知靳朝是爸爸領養的小孩，與自己並無血緣關係，她決定正視自己多年來不敢觸碰的心意，於是瞞著所有人隻身飛往泰國。

虞書欣（左）稱何與像凍豆腐，看起來是硬漢，熟了以後發現他內心很柔軟。（iQIYI提供）

兩人重逢後，姜暮才發現靳朝早已不再是記憶中的少年，他白天在修車廠工作，夜裡混跡地下拳擊場與黑市賽車圈，身上常帶著油污與傷痕，態度看似冷淡、刻意與她拉開距離，卻又在每一次危險來臨時，下意識地將她護在身後。在兩人突破偽兄妹界線後，劇情也迎來另一波高潮，靳朝因賽車墜崖重傷，恐面臨傷殘，為了不拖累姜暮，他狠心斷絕聯繫。

《雙軌》劇中虞書欣（左）跨坐吻上何與激情開船。（iQIYI提供）

兩人斷聯6年才重逢，何與在詮釋靳朝復健過程中顫抖的步態，以及面對他人時流露的自卑與迴避，細膩呈現角色在肉體與尊嚴同時崩解的狀態，令觀眾印象深刻，何與說：「我覺得這個角色最遺憾的部分是他沒能把自己的難處跟痛苦說出來，如果說出來，他跟暮暮可能就不會分開這麼久了。」

劇中，靳朝在聽見姜暮哭著說出「我還是只喜歡你，我該怎麼辦」的真情告白後，攔住想搭電梯離去的她熱吻，釋放壓抑已久的情感，兩人的心結也隨之化解。何與在拍完這場復合戲後，一度無法從角色中抽離，收工準備離開時，電梯門一打開，看見虞書欣還站在那，情緒瞬間翻湧，忍不住走上前抱住她說：「暮暮，我以為妳就這樣走了！」他突如其來的情緒反應，令虞書欣相當難忘。

何與（左）因《雙軌》戰損造型加賽車打拳等帥氣形象，成為劇迷新晉「哥哥」。（iQIYI提供）

而在復合後，兩人的尺度也大開，姜暮先是暗示性地問「我今晚睡哪？」隨後跨坐到靳朝身上，主動獻吻，說出「我已經不是一個小孩了」等挑逗台詞，甜蜜床戲更是讓觀眾看了臉紅心跳。

日前何與趁著虞書欣生日，跟她一起開直播吃火鍋，提起對彼此印象，何與認為虞書欣就像蝦滑，軟軟嫩嫩又白淨；虞書欣則稱他像凍豆腐，看起來是個硬漢，但熟了以後才發現他內心很柔軟，何與秒回：「所以我是軟漢？」逗笑全場。

為《雙軌》勤健身的何與，好身材維持至今，吃火鍋時他熱到脫掉外套，頻頻擦汗也露出精實雙臂，讓虞書欣忍不住說：「朝朝～好久不見！對嘛！就是要把衣服脫掉才會像朝朝。」鼓勵他大方秀出肌肉。

虞書欣透露，合作之前看照片時，以為何與性格有點高冷，但讀本時他卻給了她超級溫暖的眼神，感覺還有點傻傻的，總是專注地看著每個說話的人，拍攝時總是不忘照顧身旁每個人，她說：「不管是戲裡或戲外，他都能接得住我，像是他知道我在瘦身，就會在我很餓很餓的時候，把牛排分我吃兩塊，或是送一些我喜歡的卡通人物周邊。」《雙軌》正於愛奇藝國際站熱播中。

