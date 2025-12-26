虞書欣跨坐激吻曖昧喊：我不是小孩了 何與太入戲！收工後情不自禁飛撲擁抱

《雙軌》虞書欣（左）跟何與拍婚紗照放閃。iQIYI提供

虞書欣、何與在《雙軌》中一度斷聯長達6年，在解開心結復合後，雙方壓抑多年的情感也一次爆發，虞書欣主動跨坐到何與身上獻吻，床戲火花四射，加上戲外釋出的深情婚紗照跟合體跳舞放閃影片推波助瀾，甜度全面超標，讓觀眾忍不住直呼：「這對真的很會！」

何與飾演的「靳朝」因賽車墜崖重傷，恐面臨傷殘，為了不拖累姜暮（虞書欣 飾），狠心斷絕聯繫。何與在詮釋靳朝復健過程中顫抖的步態，以及面對他人時流露的自卑與迴避，細膩呈現角色在肉體與尊嚴同時崩解的狀態，令觀眾印象深刻，何與說：「我覺得這個角色最遺憾的部分是他沒能把自己的難處跟痛苦說出來，如果說出來，他跟暮暮可能就不會分開這麼久了。」

《雙軌》劇中6年後再重逢，虞書欣（左）真情告白何與。iQIYI提供

劇中，靳朝在聽見姜暮哭著說出：「我還是只喜歡你，我該怎麼辦？」的真情告白後，攔住想搭電梯離去的她熱吻，釋放壓抑已久的情感，兩人的心結也隨之化解。

戲裡戲外互動超曖昧！跨坐獻吻床戲臉紅心跳

何與在拍完這場復合戲後，一度無法從角色中抽離，收工準備離開時，電梯門一打開，看見虞書欣還站在那，情緒瞬間翻湧，忍不住走上前抱住她說：「暮暮，我以為妳就這樣走了！」他突如其來的情緒反應，令虞書欣相當難忘。

虞書欣（左）跨坐吻上何與。iQIYI提供

而在復合後，兩人的尺度也大開，姜暮先是暗示性地問：「我今晚睡哪？」隨後跨坐到靳朝身上，主動獻吻，說出：「我已經不是一個小孩了。」等挑逗台詞，甜蜜床戲更是讓觀眾看了臉紅心跳。

被虞書欣曝私下真面目！何與自嘲：我是軟漢

日前何與趁著虞書欣生日，跟她一起開直播吃火鍋，提起對彼此印象，何與認為虞書欣就像蝦滑，軟軟嫩嫩又白淨；虞書欣則稱他像凍豆腐，看起來是個硬漢，但熟了以後才發現他內心很柔軟，何與秒回：「所以我是軟漢？」逗笑全場。

虞書欣（右）、何與合作《雙軌》CP感十足。iQIYI提供

虞書欣透露，合作之前看照片時，以為何與性格有點高冷，但讀本時他卻給了她超級溫暖的眼神，感覺還有點傻傻的，總是專注地看著每個說話的人，拍攝時總是不忘照顧身旁每個人，她說：「不管是戲裡或戲外，他都能接得住我，像是他知道我在瘦身，就會在我很餓很餓的時候，把牛排分我吃兩塊，或是送一些我喜歡的卡通人物周邊。」

兩人透露因為合作《雙軌》，熟到不能再熟，也有了好默契，未來有機會的話希望能再度搭檔組CP，被問起想拍哪一種類型的作品時，何與笑說：「一起拍個古裝好像不錯，如果有從現代穿越到古代的劇情就更好了。」《雙軌》正於愛奇藝國際站熱播中。



