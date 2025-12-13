虞書欣霸凌風波延燒！粉絲數狂掉300萬 被新戲取關疑遭除名

虞書欣爆發霸凌風波，4個月掉粉300萬，還疑似遭《一念江南》除名。翻攝虞書欣微博

大陸女星虞書欣近期持續捲入霸凌及家族財富爭議，自8月底以來一直保持神隱。然而，由她與何與主演的《雙軌》於12日突然空降上檔，緊接著未開拍的新戲《雲初令》也官宣由她飾演女主角。但與此同時，先前因霸凌及家族爭議而導致延期的古裝戲《一念江南》，其官方微博卻刪除了主演虞書欣的官宣貼文，並取消對虞書欣帳號的關注，引發新一波討論。

舊劇大動作切割女主角 粉絲數量流失逾300萬

隨著虞書欣的新戲《雙軌》空降播出，眼尖網友發現原本由她主演的陸劇《一念江南》官方微博，刪除了6月時官宣女主角由虞書欣飾演的貼文，只保留了男主角王安宇的名字，並取消對虞書欣的關注。

廣告 廣告

自2025年8月以來，虞書欣因涉及霸凌風波，以及家族企業捲入15億國資交易爭議，導致粉絲數量減少超過300萬，並有多個品牌與其解約，舆論壓力持續上升。儘管劇組尚未正式宣布換角或終止拍攝，此舉仍被視為是大動作與虞書欣切割。

《一念江南》微博取消對虞書欣的關注，僅保留男主角王安宇。翻攝微博

新戲《雙軌》空降熱度爆棚 海外播放量12小時突破2億

在輿論風暴中，虞書欣主演的《雙軌》於12日空降播出，雖然播出初期熱度僅有1300，但隨後在短短數小時內迅速攀升。根據數據顯示，《雙軌》最終在12小時內海外播放量突破2億，微博劇集指數也突破9000萬，顯示出儘管爭議不斷，虞書欣仍有極高的人氣與網路流量。

虞書欣新戲《雙軌》在12小時內海外播放量突破2億，微博劇集指數突破9000萬。翻攝微博



回到原文

更多鏡報報導

曾合作趙震雄！許光漢聞他爆霸凌黑歷史 一臉震驚回應聚餐狀況

曾國城突爆「海綿體很重要」！ 炎亞綸被抓上台表演手指特技

身價8億！50歲「新聞女王」佘詩曼突立遺囑 不婚不生遺產留給3人