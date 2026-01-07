虞書欣《雙軌》愛上「哥哥」禁忌戀！何與Man肌誘惑成童養婿

被封為「旺夫體質」的虞書欣（左），這次搭檔新生代演員何與。（龍華電視提供）

2025年末陸劇黑馬非《雙軌》莫屬，被封為「旺夫體質」的虞書欣，這次攜手新生代男星何與出演《雙軌》，偽骨科的劇情設定，被觀眾戲稱為「童養婿」，2人之間的火花、極致的曖昧拉扯，更掀起高度討論。

虞書欣劇中飾演姜暮， 與靳朝（何與飾），是一對沒有血緣關係的兄妹，卻因父母離異而分開，多年後再度重逢，情感悄然變質。兩人確認關係後，礙於父母並不知情，私下的吻戲與曖昧互動宛如偷嚐禁果，讓觀眾心跳加速。

虞書欣《雙軌》和何與經典「昏頭吻」。（龍華電視提供）

更具話題性的是，前段戀情僅維持短短一週，第二次重逢時還被姜暮調侃是「一個禮拜的前男友」，甜中帶刺。劇中透過雨中牽手等細節，放大曖昧拉扯的情緒層次，何與更盛讚虞書欣「連小拇指都很會演戲」，細膩肢體語言讓情感更加立體。

為貼近角色，何與為戲健身，將體脂肪控制在8％，並學習賽車、前往修車廠觀摩，劇中的拳擊戲則是他原本就具備的專長。靳朝對姜暮無微不至的照顧，也讓他被觀眾封為「爹系男友」。

虞書欣心目中的名場面是她從背後抱住何與。（龍華電視提供）

虞書欣敬業瘦身8公斤，在劇中展現亮眼身材曲線，大方露背、造型百變，幾乎每集都換上精緻吸睛的服裝，為角色魅力再添亮點。劇中姜暮顛覆過往愛情劇多由男主主導的設定，不少名場面反而由她掌控，無論是像男主角示愛的賽車漂移、跆拳道，或強烈的佔有欲與歸屬感，都讓觀眾直呼「女主太會愛」。虞書欣也分享，她心目中的名場面是暮暮從背後抱住朝朝，對方低聲問「妳醒了？」原本甜度破表的畫面，卻因她即興回了一句「你覺得呢？」笑翻全場。

除了是片場公認的「開心果」，虞書欣私下也相當貼心。因何與怕熱，拍攝時常需電風扇降溫、擦汗，每當導演喊卡，她總是第一時間上前幫忙，還笑說：「有誰的手速可以比我快？」甚至在鏡頭拍不到的地方，默默替對方拿著電風扇，細節中盡顯照顧與默契。

何與為戲健身，體脂肪控制在8％，並學習賽車。（龍華電視提供）

談及《雙軌》，虞書欣感性表示，戲裡故事雖已告一段落，但人生的軌道仍在向前，「希望大家都能在自己的人生軌道上勇敢追光、珍惜相遇，活得坦然、愛得盡興。」她也祝福每一段雙向奔赴的感情，都能跨越山海，迎來圓滿結局。《雙軌》在1月2日起，在MOD影劇館＋、Hami Video影劇館＋每周五更新上架，龍華電視全台首播敬請期待。

