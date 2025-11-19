號召台南爸媽帶小孩毛孩一起來 陳亭妃1122辦家庭日活動

照片來源：陳亭妃國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨立委陳亭妃今（19）日宣布，將於本週六11月22日下午2時在安平區永華路二段6號的台南市政府西拉雅廣場，舉辦一場屬於台南家庭的盛會，用行動實現那句她最常說的話：「台南是家。」她希望每個家庭於這一天，都能把家中「寶貝」一起帶出門，孩子、毛小孩、爸媽，每一位都不可少，齊聚一堂共度屬於台南的溫暖假日。

「孩子的笑聲，永遠是城市最有力量的聲音。」陳亭妃說，因此活動特別邀請小朋友最愛的「波力救援小英雄」與大家見面，讓小小孩一走進廣場就能被歡樂包圍，爸爸媽媽也能看見孩子最純真的喜悅。

陳亭妃表示，活動當天將安排專業獸醫師在現場提供毛寶貝免費健檢，透過獸醫師來瞭解其健康狀況，毛小孩是家人的一份子，他們的健康不能等，「家有一老如有一寶，帶爸媽一起出門，是最珍貴的陪伴」。她也貼心準備了「妃妃歇腳亭」，要讓長輩們在溫暖的陽光下喝杯茶、坐下來休息，享受輕鬆舒適的午後時光。

陳亭妃進一步介紹，此次為結合城鄉發展與感受食農精神，特別安排農、漁品嚐區，讓大家可以品嚐台南好味，包括蚵仔、虱目魚、北門洋香瓜、善化農會冰棒，讓每個人都可以體驗台南最驕傲的食材，因為「我台南，我驕傲」。

陳亭妃強調，這場活動不只是「妃妃家族」的家庭日，更是她心中對台南的期許，讓每個家庭都能感到被支持、被呵護，「11月22日，讓我們全家總動員，歡迎帶著家中所有寶貝作伙來，台南就是我們的家，將快樂一起留下來」。

照片來源：陳亭妃國會辦公室

