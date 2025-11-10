號召新莊廟街參與改造！新北「老店新妝」10萬獎勵金 即日申請

新北市政府為新莊廟街店家注入新生命，打造街區轉型新典範。(圖為首屆成果展) (新北市青年局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

2025「青年再創．老店新妝」新莊廟街特色店家再造示範計畫正式啟動，自即（10）日起至12月23日開放在地經營3年以上的店家申請，通過甄選的店家將由專業輔導協助設計再造及創意轉型，共創老街新風貌。為讓有興趣的在地店家深入了解輔導內容與報名細節，新北市青年局將於12月10日舉辦實體說明會，歡迎有興趣的店家報名。市府青年局長邱兆梅強調，為鼓勵店家跨出改變的第一步，今年特別新增「獎勵機制」，每一店家最多可獲10萬元獎勵金，期待更多在地商號參與，為廟街帶來新氣象！

2024年參與再造的店家「响仁和」，於改造後的鼓事館，向民眾說明不同鼓皮的音色。 (新北市青年局提供)

新北市青年局指出，2024年的首屆「青年再創．老店新妝」計畫，已成功翻轉5家參與改造的新莊在地店家：「响仁和」、「熊記燒餅油條」、「新樁牛」、「晉義參藥行」及「WASHWISE聰明洗」。新北市青年局透過訪談瞭解品牌底蘊、協助店家建立品牌思維、並且導入設計能量，與店家一起重塑品牌、改造空間甚至優化營運策略，讓新莊特有的百年鼓藝、在地美食與傳統蔘藥煥發新生；參與店家不僅營業額與來客數明顯成長，更吸引不少年輕客群，形成地方商圈共榮的新氣象。

2024年度的示範店家「晉義參藥行」，許多年輕人至店家體驗天然草本漢方防蚊包製作。 (新北市青年局提供)

「熊記燒餅油條」店家表示，透過品牌重整，聚焦厚式油條特色，融合在地老故事與年輕化識別形象，營運表現明顯成長；老字號「晉義參藥行」改造後空間煥然一新，明亮清新的形象吸引不少新客上門，老闆娘更以嶄新形象迎賓，成為品牌魅力的一部分；「聰明洗」以全天然環保洗滌配方協助「新樁牛」解決下水道油汙問題，並熱心推廣至同業商圈，展現跨業合作的互惠成果，不僅強化品牌競爭力，也帶動區域形象升級。

「响仁和」第三代傳人王藤向民眾解說製鼓工序及10面藏鼓典故。 (新北市青年局提供)

新北市青年局長邱兆梅表示，新莊廟街不僅承載百年人文風華，更是實踐青年創意的舞台，青年局將會持續推動本計畫，發揚廟街傳統與創新共榮魅力。為降低在地店家轉型門檻，今年特別新增「獎勵機制」，只要參與改造的店家積極參與輔導過程，最高可獲得新台幣10萬元的獎勵金，這筆資金可當作啟動金，降低店家參與改造計畫的財務門檻，鼓勵潛力店家跨出轉型第一步。

2024年度的示範店家「晉義參藥行」，改造後傳遞「新鮮味．老地方」全新品牌風貌。 (新北市青年局提供)

青年局提醒，2025「青年再創．老店新妝」計畫自即（10）日起開放報名，歡迎新莊廟街商圈經營3年以上的店家提出申請，共同帶動新莊廟街新生再創。此外另外將於12月10日舉辦實體說明會，歡迎有興趣的店家深入了解輔導內容與報名細節。店家甄選資訊詳見新北市政府青年局官網。2025「青年再創．老店新妝」計畫 實體說明會報名網址：https://ntpcyouth2022.pse.is/8b4szc。