號召正國會挺林岱樺選高雄市長 林佳龍：支持捍衛權利

外交部長林佳龍也是現在民進黨正國會派系掌門人，昨(29)日晚間發文力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，更表示她是「有為有守不貪不取」，隨後多名正國會成員也先後發聲。對此，黨內同樣有意角逐高雄市長的邱議瑩表示，從政者應把國家利益放第一，最後才是派系跟個人，林岱樺則喊話，不要傷害我的朋友。

一句「台灣加油」在深夜發酵，外交部長林佳龍在社群上公開支持，同屬正國會系統的林岱樺參選高雄市長，還寫下「有為有守不貪不取」，喊話高雄市民參加11月1日的造勢晚會，更在留言區分享林岱樺的主題曲「心酸的告白」。

外交部長林佳龍說：「台灣是一個民主法治，而且很保證人權的社會，所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利。」即便林岱樺深陷詐領助理費風波，還被查出疑似透過通法寺，侵佔政治獻金遭高雄地檢署起訴，但不只林佳龍全力相挺，同為正國會的王義川陳秀寶黃秀芳，還有多名議員通通跟進，更打算出席造勢晚會。

立委(民)邱議瑩說：「身為一個從政者，國家利益，台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。」立委(民)林岱樺說：「岱樺可以接受任何的考驗，但請不要傷害我的朋友，萬千磨難終將還我清白。」

有信心司法會還她一個公道，眼看黨內派系公開力挺，同樣有意參選高雄市長的，黨內對手也先後表態，立委(民)賴瑞隆說：「初選過程大家都會有，各自的一些必須要完成的一些工作，但是我相信初選結束之後，我們全部都會團結在一起。」

立委(民)許智傑說：「各派系有自己的立場和想法，我們都尊重，國家，城市，市民的福利才是最重要的事情。」綠營港都初選四搶一，有志大位者兄弟登山各自努力。

