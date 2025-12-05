號召民眾聲援黃呂錦茹涉犯集遊法！ 朱立倫、楊智伃今被北檢傳喚

朱立倫今被北檢傳喚。（圖／翁靖祐攝）

4月17日黃呂錦茹涉及死亡連署案遭北檢約談，時任國民黨主席朱立倫於是號召黨員與支持者到北檢集結抗議，不過當時因為並未依照集會遊行法事先申請，中正一分局當晚舉7次牌也無用。事後警方依涉犯集會遊行法將朱立倫、立委謝龍介、時任國民黨發言人楊智伃3人送辦，台北地檢署今早傳喚朱立倫以及楊智伃。

楊智伃約莫在9時許就已經抵達北檢準備到案說明，而朱立倫也於10時50分許抵達北檢，面對大批媒體上前圍繞拍照，朱立倫僅不段重複要媒體小心，且不時面帶微笑，看起來狀態良好且信心滿滿，而朱立倫的偵查庭預計在11時召開。

回顧整起事件，4月17日北檢偵辦黃呂錦茹死亡連署案，並將其拘提到案。朱立倫當晚就號召國民黨公職人員以及支持者到台北地檢署大門集結抗議，不過由於當晚的抗議行動並未事先依照集遊法申請，中正一分局也在當晚7次舉牌警告，但聚集的支持者仍未散去，直到黃呂錦茹等人被聲押消息確定後，才率眾人離去。警方事後依照集遊法函送朱立倫、謝龍介、楊智伃3人。

