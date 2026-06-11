號召集愛送暖！創世7/3辦公益餐會
記者陳治交／台南報導
當家中有長期臥床者時，體力與經濟都是照顧者的極大考驗；創世基金會將於七月三日舉辦公益餐會，好人好事代表龔甫青與台南市紙器商業同業公會理事長孫啟斌挺身而出共同擔任主辦單位，號召親友與社會大眾一同參與，盼集結眾人之力幫助植物人常年服務。
龔甫青、孫啟斌及福爾摩沙飯店總經理涂振中，端著熱騰騰的「竹筍菜脯雞湯」及「春梅醬燒豬肋排」，來到創世基金會服務的個案家中。身障的阿勇在市場賣口香糖賺取微薄收入，獨自照顧七十歲失智臥床的媽媽，由於阿勇身體上的限制，無法獨自幫媽媽洗澡，創世基金會台南院每月到宅服務關懷阿勇並替媽媽「原床泡澡」。
孫啟斌帶來美味佳餚，更送上奶粉與衛材幫忙減輕負擔；龔甫青也感性地表示，希望自己付出的一點點，能幫助他們支撐下去。阿勇感動說，這份關懷讓他在艱辛的照顧路上並不孤單。
創世台南院院長孫淑媛感謝好人好事代表龔甫青的親力親為，讓愛心能落實到案家手中。植物人照護三百六十五天不能間斷，尤其許多老老照顧、殘殘照顧的家庭，更需要外界伸出援手，盼社會各界發揮愛心認助七月三日公益餐會餐券，亦可轉贈清寒植物人家屬。
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