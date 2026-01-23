號召青年投入地方大選 竹市綠營林志潔1/25辦「民主小火青年培力營」

號召青年投入地方大選！新竹市行政院顧問林志潔(戴帽者)辦「民主小火青年培力營」，邀沈伯洋及林飛帆等人開講。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕為年底地方大選選戰加溫及號召青年投入地方選舉，2024年代表民進黨參選新竹市區域立委的陽明交大法律學者林志潔與新竹市潔伴同行協會，25日將舉辦第3場次的民主營隊，邀請科技、媒體、國安與台日關係等專家開講，並號召青年參與，除演講對談，也會與青年政治工作者和學子們交流，並開放大新竹地區的青年免費參加，強化社會民主韌性，培力年輕族群。

林志潔說，此次「民主小火青年培力營」邀集產官學界與第一線實務工作者，從科技民主、公共服務、國安情勢、媒體識讀到青年參政，系統性探討台灣民主在新局勢下的挑戰與行動路徑，時間是25日上午8點40分到下午4點半，地點在陽明交大旁的和選旅(新竹市東區大學路16號)，邀請的講者除她本人，還有立委沈伯洋，民進黨苗栗縣長參選人陳品安律師，和國家安全會議副秘書長林飛帆及青年民意代表包括江肇國、魏筠等人，還有科技媒體作家林宏文、國策院副院長郭育仁、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯和新竹在地青年政治工作者參與。

林志潔說，台灣面臨中共的武力威脅加上國內立法院局勢動亂，藍白立委不審總預算，期透過民主小火的青年培力營，號召青年參與及關心了解公共事務，擴大公民及民主力量，傳承民主精神。

