號召「擋泥板騎士團」掃街衝刺 邱議瑩、黃捷另類造勢超吸睛

邱議瑩(右二)合體黃捷(左一)率數十台機車組成「擋泥板騎士團」掃街拜票。 圖：邱議瑩辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人邱議瑩昨日舉辦選前之夜大型造勢活動，多位市長級首長跨縣市連線力挺，陣容直逼正式大選，將選前聲勢推向高峰。今(11)日邱議瑩延續熱度，合體立委黃捷率領數十台機車組成「擋泥板騎士團」掃街拜票，自發加入的支持者機車一路綿延，勝選氣勢十足。

初選前最後一天，邱議瑩選在三民、鳳山展開大車掃行程，並同步進行全程直播，吸引不少網友線上關注。下午車隊由立委黃捷、副議長曾俊傑及議員鄭孟洳陪同，沿途受到民眾熱情揮手加油，選戰氣勢持續升溫。

邱議瑩說，玉皇宮是三民區也是高雄市區的大廟，今天特別到這裡參拜後出發。希望玉皇上帝保佑高雄一切平安，保佑行車順利，保佑選舉順順利利；至於跟賴瑞隆或林岱樺是否不期而遇，這點順其自然，如果在馬路上遇到，大家彼此互相加油，也是好事情。

針對媒體提問，林岱樺說有人叫她退選，她說會參選到底，邱議瑩回應初選走到今天算是最後一天，一切按照初選機制走，林岱樺委員一路走到這裡，我們在初選過程中，各自用政見、政策表達對高雄市願景的看法；整個初選還是要回歸政策表達，讓市民做出最好的選擇。

至於很多「人身攻擊」、「抹黃」等，尤其是站在女性角度，特別針對女性做人身攻擊，邱議瑩表示她個人不贊成，初選應該回歸政策討論，這會是比較正常心態的選舉模式。

邱議瑩呼籲，接下來一週是關鍵時刻，請支持者務必晚上留在家中接聽民調電話，一人幫忙顧好電話、再多拉朋友一起接聽，接到電話時清楚表達「唯一支持邱議瑩」，才能讓支持力量完整展現。

邱議瑩也表示，感謝許多支持者主動騎機車加入車隊，陪她一起衝刺，近距離感受到市民的熱情與期待，讓她更加振奮、有信心面對初選結果。

初選前最後一天，邱議瑩選在三民、鳳山展開大車掃行程。 圖：邱議瑩辦公室/提供