號召「高市挺高市」 邱議瑩喊話國航推日本旅遊千元折價券

民進黨立委邱議瑩召開「高市挺高市」記者會，喊話國籍航空和觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人多多赴日觀光，以行動挺日本。邱議瑩國會辦公室提供。



日本首相高市早苗日前在國會答辯時提及，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中方不滿，並實施旅遊禁令並祭出報復性經濟制裁。對此，正爭取黨內高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩今（11/21）天召開「高市挺高市」記者會，喊話國籍航空和觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人多多赴日觀光，以行動挺日本。

對於中國向日本實施旅遊禁令並祭出報復性經濟制裁，邱議瑩今早召開「高市挺高市」記者會，並邀請同黨立委許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷出席。

邱議瑩說，中方的制裁措施讓日本觀光受到影響，過去日本前首相安倍晉三曾喊出「台灣有事就是日本有事」，今天台灣要趁這個機會向日本伸出援手，告訴日本朋友「日本有事就是台灣有事」。

邱議瑩說，台灣過去曾在311大地震的時候，第一時間伸出最大的援助，所以當到國人去日本旅遊時，日本人都會給台灣旅客很多感謝，因此現在「台日友好」的情誼應該再度充分展現，所以她邀請各個高雄市立委，一起發動「高市挺高市」。

邱議瑩隨後向國籍航空喊話，表示中央普發一萬現金可以用來支持國人赴日旅遊，如果可以由國航發動一千塊折價券，結合觀光署跟日本官方接洽及合作，可以共同推動更多旅遊方案，展現台灣人第一時間對日本伸出援手，擴大對日本的支持，讓台日友好繼續延續。

同樣爭取黨內高雄市長提名的許智傑強調，日本朝野政黨都支持高市早苗的言論，呼籲國民黨也可以一起來支持高市，這是「國跟國之間尊嚴的問題」，國民黨可以參考日本朝野政黨表現多加學習。

李柏毅指出，高雄電影節過去曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態。黃捷認為，高市早苗首相對台灣的支持十分重要，所以台灣更不應該讓日本孤單，並呼籲國人用行動支持，包括多吃日本水產、多到日本旅遊。

