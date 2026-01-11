號召20多名藝人挑戰金氏世界紀錄 田定豐後台教育30分鐘震撼全場

田定豐與靈性導師朱衍舞於11日舉辦新書《敲出自我療癒力》分享會。（唱戲世界娛樂提供）

音樂人田定豐與靈性導師朱衍舞於11日舉辦新書《敲出自我療癒力》分享會，現場星光熠熠，號召包含比爾賈、林隆璇、蜜雪、林辰唏、陳謙文等20多位金鐘與金曲藝人，共同參與一場完全無排練的頌缽音樂會。這場集結超過400人參與的視聽盛宴，不僅規模超越2025年4月印度的375人紀錄，更展現了震撼人心的靈性共振能量。

活動由金曲導演比爾賈與製作人張之愷以薩滿鼓揭開序幕，最令人驚嘆的是，台上的20多位藝人幾乎全是頌缽新手。田定豐透露，藝人們在登台前僅接受了30分鐘的特訓，迅速掌握磨缽與敲缽技巧。沒想到正式演出時，眾人展現驚人天賦與默契，無綵排即創造出強大聲波矩陣。田定豐興奮宣示：「今年我們用400人的能量震撼全場，年底更要號召500人同時頌缽，正式申請金氏世界紀錄認證，讓世界看見台灣的療癒實力！」

現場最具話題性的，莫過於田定豐與「情歌王子」林隆璇橫跨30年的深厚情誼。兩人自1993年結緣，卻因各自忙碌已超過20年未見。田定豐感性透露，當初試著發訊息邀請，林隆璇竟二話不說排開所有行程義氣現身，兩人一見面便激動擁抱。已升格為博士並推廣正念冥想的林隆璇也表示：「以前我們在流行音樂戰場努力，現在在自我覺察的道路相遇。看到定豐將頌缽推廣到這種規模，真的很替他開心。」

久未露面的蜜雪也現身力挺，她透露新歌錄製完成後，田定豐給予了許多精準建議，讓她圓了多年的合作心願。蜜雪更分享，好友Elva蕭亞軒也對她的新歌愛不釋手，甚至親自參與製作會議提供意見。對於粉絲期待的「蜜雪薇琪」合體，蜜雪大方回應：「只要薇琪有時間，我們隨時都可以合體。」她也表示會寄送頌缽給薇琪與Elva，分享這份安定心靈的力量。

此外，金鐘視后林辰唏與男神陳謙文、陳語安也以「明星徒弟」身分參與。林辰唏驚嘆：「集體共振的力量騙不了人，這是一場深層的心靈洗禮。」八點檔女神方馨則直呼這種放鬆感比SPA更深層。現場包含竹北市長鄭朝方、主持人廖科溢、魏華萱、溫士凱與方馨等人都被這股能量深深震撼。眾星齊聚不僅為了新書造勢，更在2026年開端，共同敲響了台灣心靈療癒的新標竿。

