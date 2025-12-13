號稱免烤起司蛋糕！日本超夯「可口奶滋插優格」吃法 她實測還原賣相網全跟風。圖／翻攝自threads@shelly__7777

日本近日流行一種新奇甜點吃法，將「可口奶滋插入優格中」冷藏一晚，竟能變身成類似起司蛋糕的口感，這種簡單又創意的做法迅速在社群平台引發討論，有網友就跟風實測分享結果，沒想到許多人一看賣相紛紛嘗試動手做。

一名網友在threads上貼出照片與影片表示，只要將可口奶滋插入優格中，冷藏一晚後就能變身成起司蛋糕。原PO並提供小撇步，餅乾要放多片，才能更接近起司蛋糕口感，優格則建議選用偏硬的希臘優格，以達到最佳效果。

原PO隨後也分享實測結果，第一口嘗試時，不禁直呼「起司蛋糕在哪裡……？」甚至帶點起床氣。然而，根據日本網友的建議，只要在優格上滴幾滴檸檬汁與蜂蜜，口感就會更接近起司蛋糕，但原PO家中只有楓糖，加入楓糖和檸檬汁後的確有feel了，「像吃起司蛋糕嚼到最後要吞下去之前的口感跟味道」。

網友分享實測結果，賣相曝光，許多吃貨都躍躍欲試。圖／翻攝自threads@shelly__7777

原PO表示，加入楓糖和檸檬汁後的確有feel了，「像吃起司蛋糕嚼到最後要吞下去之前的口感跟味道」。圖／翻攝自threads@shelly__7777

她也提醒，嘗試這款甜點時，最好買齊可口奶滋、優格與檸檬汁、蜂蜜或楓糖，並抱著實驗精神品嘗，不要拿來與高級起司蛋糕比較，才能享受這份創意甜點的樂趣。

賣相曝光，許多網友都躍躍欲試，紛紛留言「我明天放假欸！現在要為了可口奶滋跟優格訂鬧鐘起床，會不會太沒天理」、「家裡剛好有一盒拜拜完的孔雀餅乾，立刻跑去樓下超商買優格實驗看看，明天公開成果！」、「雖然PO主最後說不像起司蛋糕，但做的樣子看起來很好吃、賣相挺好的，有機會試試看」、「我有再想要不要來實驗看看，我家有希臘優格，就缺可口奶滋了」。



