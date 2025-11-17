號稱全台最難訂! 高檔Buffet開放春節訂位"瞬間秒殺"

南部中心／劉尹淳、劉安晉 高雄市報導

號稱全台最難訂位的高檔自助餐廳，17日開放明年農曆春節的訂位，上午11點現場訂位，高雄、台北兩地，擠爆上百人排隊人潮，業者說，除夕圍爐時段超熱門，北高兩地，總共1280個位子，開放訂位瞬間秒殺。

號稱全台最難訂高檔Buffet 開放春節訂位「瞬間秒殺」

櫃台人員電話接不停，但只能說很抱歉，除夕一位難求。（圖／民視新聞）

百貨公司門口，紅龍內排滿人，他們不是來排周年慶，而是衝著全台最難訂位的高檔自助餐廳，明年農曆春節期間的訂位，瘋搶排隊。這間高檔自助餐廳，8月才插旗高雄，因為主打海鮮、日料和炸物，選擇豐富多樣，吸引眾多民眾朝聖，原本就難訂位，17日上午11點，北高兩地分店，開放登記明年春節訂位，上百人擠爆現場，高雄分店，還有民眾前一晚就漏夜搶排。自助餐廳行銷企劃部協理鍾昀燕表示，我們只有打電話還有現場排隊，所以17日早上大概到11點之前，現場大概有一兩百人左右，除夕的晚餐兩輪，北高總共1280個位子瞬間就秒殺了。

距離明年農曆過年還有三個月，除夕夜圍爐，民眾想訂位，恐怕還得比手速，看誰搶得比較快。（圖／民視新聞）

櫃台人員電話接不停，但很抱歉，除夕都沒位子了，另一間日料和食吃到飽，10月中開放電話訂位，除夕到初三也全數額滿，知名海港自助餐廳，除夕訂位全滿，民眾推測跟這原因有關。民眾表示，不覺得景氣不好啊，可能跟普發一萬有關。普發一萬紅包入帳，變相成為民眾的年節加菜金，儘管過年期間，業者因應特殊節日，選用較高檔食材，吃到飽餐費跟著調漲1200元到1500元，但民眾都覺得貴得有理。民眾表示，這邊就是東西也比較精緻，所以我覺得多付這1500，大家吃得很開心是可以接受的、很值得 ，因為春節到哪裡都很貴，所以倒不如來這邊可以吃到飽。甘願花錢買單，也要在過年期間，帶家人吃頓好料，距離明年農曆過年還有三個月，除夕夜圍爐，民眾想訂位，恐怕還得比手速，看誰搶得比較快。

