號稱全國最貴光明燈 營造闆娘連10年花50萬點亮

彰化縣 / 綜合報導

彰化鹿港天后宮，最貴光明燈一盞要價50萬元，號稱全國最貴，廟方說已經被點走，是一名營造公司的高姓老闆娘，而且是連續10年點亮，廟方轉述老闆娘說法，說原本今年公司業績慘澹，後來投入花蓮救災，之後就接到標案完成工程，讓老闆娘相信這是神明的安排。

彰化鹿港天后宮參拜人潮多，廟方開放點新年度的光明燈，其中這個靠近斗母的斗首，號稱全國最貴，點亮一整年要花50萬元，而這個斗首已經連續10年，都由同一名營造公司的高姓老闆娘點上，鹿港天后宮總幹事劉家汶說：「她也得到媽祖的允諾跟斗母，然後三個聖筊，所以明年的部分，還是由我們高姓營建廠商。」民眾說：「就是(事業)做得不錯，花5塊也好，或是50萬也好，只要她的出發點是好的，還滿值得的。」

最貴光明燈要價50萬，放在斗母旁邊，比其他大上三倍說可以裝更多錢，還要連續擲3聖筊才能點，其他放在神桌上的財運亨通斗，200個一個8800元，對面廂房的合家平安斗，有1000個一個3800元，另外像是燈柱的是文昌燈和光明燈，則是一個800元，鹿港天后宮總幹事劉家汶說：「就是連續兩個禮拜都有夢見媽祖2次，當然沒有意會到，她就說她後來就覺得說想要回來，因為媽祖找她。」

營造公司的老闆娘跟廟方透露，每年點斗首就是要保佑事業亨通和家人同事健康平安，今年業績卻慘澹，讓她一度懷疑人生，後來遇上花蓮受到颱風重創，剛好她有閒置人力和重機具可以投入救災，抱持回饋社會的心情，公司也開始接到標案，也因此新年度也更願意砸50萬元，繼續點燈。

