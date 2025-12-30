號稱取代巴拿馬運河 墨西哥買二手列車跨洋鐵路出軌

圖／達志影像路透社

砸下90億美元興建的墨西哥「跨洋列車」，12月29日發生出軌意外。這列標榜現代化、連通大西洋與太平洋的客運火車，上週日行經彎道時出軌，至少13人死亡、近百人受傷。這條鐵路2023年開通，是墨西哥的重要經貿戰略走廊(CIIT)，連同兩端大港與沿線多個工業特區，號稱港口加鐵路聯運，節省時間，可成為巴拿馬運河的最強對手。不過疑似是鐵路路基翻新未澈底，加上購買了車齡40年、車重又過重的英國退役車廂，才發生奪命悲劇。

墨西哥這個觀光火車車廂中一團混亂，更前方的一節車廂還詭異地消失了，原來是火車出軌了。一節車廂垂在山崖邊，另一節車廂翻覆，墨西哥當地時間12月28日，南部重要經濟通路「跨洋鐵路」(Interoceanic Train)列車，行經尼贊達鎮(Nizanda)一處彎道時意外出軌，至少造成13人喪生。

列車乘客 哈米荷：「我們還搞不清楚發生甚麼事，就忽然在火車下面了。」

98名傷者中有5人重傷，還有3到5人失蹤。這輛由太平洋岸開往大西洋岸的「跨洋列車」，當時幾乎滿載，241名旅客多數是返鄉者或度假旅客。

事發地點附近居民 歐德茲：「我們聽說的是火車動彈不得，因為只有一節車廂抵達，其他三節是脫軌了，有幾節車廂墜入山溝。」

乘客親屬 薩拉諾：「現在我們最關心的是，我15歲的外甥女路易絲·卡蜜拉·塞拉諾在哪裡？我們找了多家醫院，接收事故傷者的，至今沒有任何她的消息。」

路易絲的祖母哭了整晚，全家人在多個醫院間跑來跑去，車禍當時小姊妹跟著媽媽搭車，撞擊時媽媽來不及抓住路易絲。搜救持續整晚，除了國民警衛隊還有海軍部隊，動員上百人、鐵道專用車、搜救犬與醫療直升機，甚至連救災記者會都是海軍官員出面報告。因為這條2023年通車、全長約308公里的鐵路，竟然是由墨國海軍管理。

墨西哥總統 薛恩鮑姆：「關於這件事，我要提一下優先順序，因為我們要確保受害者與家屬得到照顧。海軍祕書處人員已為此到了當地。」

上任才1年多的墨西哥總統薛恩鮑姆(CLAUDIA SHEINBAUM)，被迫要幫墨西哥前總統歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)收爛攤子。這條跨洋鐵路(Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec)CIIT，全名是「特萬特佩克地峽跨洋走廊」。歐布拉多任內砸下90億美元打造，連接墨國太平洋沿岸的深水貨櫃港，薩利納克魯斯港(Salina Cruz)，與大西洋邊緣墨西哥灣石油港，科札科爾科斯港(Coatzacoalcos)，中間還有近10個新的工業特區。其實這是一條經濟與戰略走廊，因為海軍看守港口，形象又比較廉潔，因此歐布拉多當時把鐵路交給海軍管理。

罹難乘客的父親 賈西亞：「直到今天清晨，我被告知有個年輕女性的遺體等待確認，看了他們給的照片，我才能認出那是我的女兒。」

煎熬整晚，路易絲的家人還是迎來了壞消息。罹難者家屬想問事故原因，但真的能查下去嗎？墨西哥前總統歐布拉多曾喊出，這條單程7小時的鐵路，一旦跑起貨櫃運輸，省下的時間讓巴拿馬運河都不是對手。但現在剛開始載人就出意外，外界推測列車本身與鐵軌路基都是問題：軍隊是否好好監督了鐵軌路基翻修？為了趕在歐布拉多卸任前通車，等不及買新車，就向英國買來一批高齡40多年的InterCity 125 (HST)柴油車廂，重壓以高速輾過碎石與舊木支撐的百年路基時，慘劇就發生了。

墨西哥記者：「援助是多少錢？」

墨西哥總統 薛恩鮑姆：「每人3萬披索(約美金1688元)。」

用十分之一的價格，趕著幫前總統慶功買來的二手火車廂，加上海軍不懂專業鐵路路基維修保養，釀成了難以收拾的悲劇。薛恩鮑姆是工程學博士，面對這充滿低級錯誤的意外，敢不敢查到底？猶太裔的薛恩鮑姆沒有軍方人脈，墨西哥總統又需要軍方支持才能坐穩大位，火車意外也讓薛恩鮑姆的執政路，出現險阻。

