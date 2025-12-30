號稱取代巴拿馬運河 墨西哥買二手列車跨洋鐵路出軌
砸下90億美元興建的墨西哥「跨洋列車」，12月29日發生出軌意外。這列標榜現代化、連通大西洋與太平洋的客運火車，上週日行經彎道時出軌，至少13人死亡、近百人受傷。這條鐵路2023年開通，是墨西哥的重要經貿戰略走廊(CIIT)，連同兩端大港與沿線多個工業特區，號稱港口加鐵路聯運，節省時間，可成為巴拿馬運河的最強對手。不過疑似是鐵路路基翻新未澈底，加上購買了車齡40年、車重又過重的英國退役車廂，才發生奪命悲劇。
墨西哥這個觀光火車車廂中一團混亂，更前方的一節車廂還詭異地消失了，原來是火車出軌了。一節車廂垂在山崖邊，另一節車廂翻覆，墨西哥當地時間12月28日，南部重要經濟通路「跨洋鐵路」(Interoceanic Train)列車，行經尼贊達鎮(Nizanda)一處彎道時意外出軌，至少造成13人喪生。
列車乘客 哈米荷：「我們還搞不清楚發生甚麼事，就忽然在火車下面了。」
98名傷者中有5人重傷，還有3到5人失蹤。這輛由太平洋岸開往大西洋岸的「跨洋列車」，當時幾乎滿載，241名旅客多數是返鄉者或度假旅客。
事發地點附近居民 歐德茲：「我們聽說的是火車動彈不得，因為只有一節車廂抵達，其他三節是脫軌了，有幾節車廂墜入山溝。」
乘客親屬 薩拉諾：「現在我們最關心的是，我15歲的外甥女路易絲·卡蜜拉·塞拉諾在哪裡？我們找了多家醫院，接收事故傷者的，至今沒有任何她的消息。」
路易絲的祖母哭了整晚，全家人在多個醫院間跑來跑去，車禍當時小姊妹跟著媽媽搭車，撞擊時媽媽來不及抓住路易絲。搜救持續整晚，除了國民警衛隊還有海軍部隊，動員上百人、鐵道專用車、搜救犬與醫療直升機，甚至連救災記者會都是海軍官員出面報告。因為這條2023年通車、全長約308公里的鐵路，竟然是由墨國海軍管理。
墨西哥總統 薛恩鮑姆：「關於這件事，我要提一下優先順序，因為我們要確保受害者與家屬得到照顧。海軍祕書處人員已為此到了當地。」
上任才1年多的墨西哥總統薛恩鮑姆(CLAUDIA SHEINBAUM)，被迫要幫墨西哥前總統歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)收爛攤子。這條跨洋鐵路(Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec)CIIT，全名是「特萬特佩克地峽跨洋走廊」。歐布拉多任內砸下90億美元打造，連接墨國太平洋沿岸的深水貨櫃港，薩利納克魯斯港(Salina Cruz)，與大西洋邊緣墨西哥灣石油港，科札科爾科斯港(Coatzacoalcos)，中間還有近10個新的工業特區。其實這是一條經濟與戰略走廊，因為海軍看守港口，形象又比較廉潔，因此歐布拉多當時把鐵路交給海軍管理。
罹難乘客的父親 賈西亞：「直到今天清晨，我被告知有個年輕女性的遺體等待確認，看了他們給的照片，我才能認出那是我的女兒。」
煎熬整晚，路易絲的家人還是迎來了壞消息。罹難者家屬想問事故原因，但真的能查下去嗎？墨西哥前總統歐布拉多曾喊出，這條單程7小時的鐵路，一旦跑起貨櫃運輸，省下的時間讓巴拿馬運河都不是對手。但現在剛開始載人就出意外，外界推測列車本身與鐵軌路基都是問題：軍隊是否好好監督了鐵軌路基翻修？為了趕在歐布拉多卸任前通車，等不及買新車，就向英國買來一批高齡40多年的InterCity 125 (HST)柴油車廂，重壓以高速輾過碎石與舊木支撐的百年路基時，慘劇就發生了。
墨西哥記者：「援助是多少錢？」
墨西哥總統 薛恩鮑姆：「每人3萬披索(約美金1688元)。」
用十分之一的價格，趕著幫前總統慶功買來的二手火車廂，加上海軍不懂專業鐵路路基維修保養，釀成了難以收拾的悲劇。薛恩鮑姆是工程學博士，面對這充滿低級錯誤的意外，敢不敢查到底？猶太裔的薛恩鮑姆沒有軍方人脈，墨西哥總統又需要軍方支持才能坐穩大位，火車意外也讓薛恩鮑姆的執政路，出現險阻。
※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。
更多 TVBS 報導
墨西哥跨洋列車出軌 墜落7米深山谷13死近百傷
墨西哥女性抗議性別暴力 平均每天10人遇害引關注
墨西哥女總統當街被性騷！醉男「偷親襲胸」 隨扈反應慢半拍
隨扈滑手機發呆？ 墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 71
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 6 小時前 ・ 7
曹西平驟逝 吳宗憲哽咽：心中想仍有機會把話說開沒想到等來天人永隔
曹西平出道逾40年，以有話直說、嗆辣直率的風格深受觀眾喜愛，近日卻驚傳離世消息，震撼演藝圈，也讓不少粉絲難以接受。消息曝光後，各界好友紛紛表達哀悼之意，與曹西平有多年交情的吳宗憲，今（30）日也首度對外回應，談及這位老友時一度哽咽，情緒難以平復。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 12
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 4 小時前 ・ 19
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 11
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 31
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 11
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 43
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 8