號稱台中最強爌肉飯 竟「拖把繩」跟筍乾交纏

台中北區的魯肉飯名店，招牌就是紅色系魯肉。（圖／東森新聞）





台中北區漢口路有一間知名的魯肉飯專賣店，有民眾點了爌肉飯來吃，結果發現一條疑似是拖把的繩子跟筍乾纏在一起，當下覺得相當噁心，質疑怎麼會有拖把繩子出現在飯裡面，其實這家店，日前才爆出有大老鼠出沒，這回是直接有不明異物出現在餐點裡面，已經引發食安疑慮。

一大鍋紅通通的爌肉，滷的Q彈肥亮，店才剛開就一堆人在等。這家位在台中北區的魯肉飯名店，招牌就是紅色系魯肉，但竟然有人吃到不明物，爌肉飯吃到一半，仔細看，這一條的顏色明顯偏灰黑色，還跟筍乾整個纏在一起，民眾PO文，吃魯肉飯竟然吃到拖把的繩子，超級噁。

廣告 廣告

在 Threads 查看

其他民眾：「有點太誇張了，照理來說食物裡面，不會有這些東西啊，因為拖把線應該是那個，拖地的時候掉進去的吧，那個繩子，當然會不開心啊，會不舒服吧，可能趕快去看醫生吧。」

PO文衝到45萬人點閱瀏覽，因為這家店在台中相當有名，過去還被稱為台中最強爌肉飯，沒想到卻疑似出現拖把繩子，有人直呼看了連晚餐的食慾都沒了，還有人說超噁心衛生堪憂，甚至有人前天才吃過，想到都快吐，不過也有人懷疑是不是綁魯肉的繩子，就像東坡肉那樣。

其他民眾：「那個不是繩子就是鹹菜，（如果繩子是什麼繩子），我也不知道，吃很久了，生意很好超好的，如果看到我可能就沒有吃了啦，就直接跟老闆講，希望店家改進，因為這家滿常來的。」

對此店家不願回應，不過《EBC東森新聞》直擊到，開店前員工忙著用拖把打掃，只是清理環境的東西，怎麼會跑到飯裡面。其實這間店日前才被直擊，超大米奇在店裡面跑來跑去，甚至連員工都邊備料邊抽菸，整個用餐環境堪憂，這次又出現疑似拖把繩子，連食安品質都有問題，但名店名氣大，開店照樣賣到翻，若是對食安沒有把關好，恐怕也會逐漸流失顧客信心。

更多東森新聞報導

舊拖把怎麼回收？正確方式曝光 丟錯最高罰6千

拖把擺騎樓遭檢舉！ 老闆娘控警扯衣 警：她自己拉開

TPBL／阿巴西回特攻年資重算？曾文鼎笑：會告訴你拖把在哪

