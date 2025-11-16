社會中心／綜合報導

高材生酒駕！一名有"台大男神"封號的孫姓男子，日前開著法拉利跑車，到台北大安夜店喝狂歡，直接將車輛違停在路邊，被員警開了罰單，沒想到，他喝得醉醺醺出來，剛好被巡邏員警撞見，提醒他要找代駕，怎料男子才剛答應，幾分鐘後，他竟然逆向倒退嚕移車，立刻被員警逮捕。

白衣男子喝的醉醺醺，站在法拉利旁，被巡邏員警撞見，沒想到，才剛提醒他找代駕，沒幾分鐘，法拉利竟然在移動了。

員警二話不說，上前逮人，男子酒駕又沒繫安全帶，眼看被抓個正著，他還不段喊，只是要把車停好。

廣告 廣告

不甩巡邏員警提醒找代駕 「台大男神」開法拉利載妹 夜店後酒駕遭逮

號稱台大男神 夜店狂歡後開法拉利酒駕遭逮。（圖／民視新聞）

管他停車、倒車、移車，喝酒就是不能開車，警方一測，男子果然酒測值高達0.87。

這名孫姓男子，8號凌晨2點多，去台北大安一間夜店喝酒，將價值約1450萬的法拉利，直接違停路邊，被開單後，疑似想把車移走，被員警當場逮捕，副駕的女性友人也逃不過，連帶罰最高15000元。孫男身分也曝光，他是有"台大男神"封號的延畢生。

不甩巡邏員警提醒找代駕 「台大男神」開法拉利載妹 夜店後酒駕遭逮

號稱台大男神 夜店狂歡後開法拉利酒駕遭逮。（圖／民視新聞）高調將法拉利開進台大校園，要領畢業證書，孫姓男子常在社群上，曬出與跑車法拉利、藍寶堅尼等合照，並且分享投資理念，教大家如何賺進大把鈔票。聰明高材生，恐怕沒想到，有一天會把自己送進警局。





原文出處：不甩巡邏員警提醒找代駕 「台大男神」開法拉利載妹 夜店後酒駕遭逮

更多民視新聞報導

龍山寺外「詐領個資」嫌犯落網！原因竟是「柏青哥」惹禍

員工控霸凌「個資反被寄回公司」 台南3公務員過失洩密緩起訴

「自稱學生」颱風假失準喊發放雞排跳票？400人遭放鳥 台大發聲了

