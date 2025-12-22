號稱媲美台積電2奈米 英特爾18A賣給誰？ CNBC：唯一的客戶就是它自己
英特爾已開始大規模量產18A製程晶片，並且號稱這一新的晶片節點將扭轉乾坤。（圖片來源／信傳媒編輯部）
美國財經媒體《CNBC》的記者Katie Tarasov參訪英特爾位於亞利桑那州的新晶圓廠，似乎認為這家晶片製造商的命運成謎。
《CNBC》報導指出，英特爾先進的晶片製程節點18A已在亞利桑那州的新晶圓廠實現量產，但尚未出現任何大型外部客戶。這座晶圓廠是為了幫助英特爾在多年失利後重新追趕晶圓代工一哥台積電，高層表示公司已經「扭轉局面」。
救助資金包括來自美國政府的89億美元和來自輝達的50億美元，但是人工智慧（AI）晶片巨頭輝並未承諾在英特爾晶圓廠投片。
英特爾曾是全球最大的半導體公司，但近年來，即使這家晶片製造商耗資數百億美元建廠，試圖追趕，仍落後台積電，英特爾市值大幅下跌。
如今，英特爾已開始大規模量產18A製程晶片，並且號稱這一新的晶片節點將扭轉乾坤。
英特爾能否說服大客戶投片將是翻身關鍵
最大的難題在於，如何說服大型晶片製造商信任英特爾，並委託這類客戶在新節點上進行生產。目前，英特爾唯一的主要客戶就是它自己，該公司備受期待的酷睿Ultra系列3 PC處理器（Panther Lake）將於明年1月上市，成為首款採用18A製程的主力產品。
「目前它已成為英特爾的內部製程節點，許多公司為了確保良率和晶圓產能，對台積電投入巨資，因此他們暫時還不會轉向英特爾。」Futurum Group執行長丹尼爾·紐曼（Daniel Newman）表示。
英特爾將吸引客戶的希望寄託在位於亞利桑那州錢德勒市的新晶圓廠Fab52上，CNBC曾在去年11月對該廠進行獨家拍攝參觀。在北部約80公里的鳳凰城，台積電也新建一座晶圓廠，採用4奈米製程生產晶片，台積電最先進的2奈米製程目前僅在台灣生產。
英特爾的18A製程在某些指標上，例如電晶體密度，通常與台積電的 2 奈米製程不相上下。但是由於英特爾在先前的製程節點上經歷多年的延誤，正在逐步解決各種問題，因此部分18A晶圓出現缺陷，導致每片晶圓的可用晶片數量（通常稱為良率）降低。
英特爾18A晶圓良率約為60%
今年年中瑞銀估計18A晶圓約50%，而後英特爾在11、12月自稱已達60%或更高。
「良率在先進製程節點上始終是一個問題，這並非罕見問題。」哈佛商學院教授約菲（David Yoffie）表示，他曾於1989年至2018年擔任英特爾董事。他指出，輝達（Nvidia）的Blackwell GPU在台積電投片，早期也曾出現良率問題，但很快就解決了。
英特爾重新將重心放在代工業務（為外部客戶製造晶片）上，是在 基辛格（Pat Gelsinger）於2021年擔任執行長（CEO）之後，基辛格於去年12月被解僱，後於今年3月由陳立武（Lip-Bu Tan）接任執行長。
英特爾位於亞利桑那州錢德勒的園區目前有5座晶圓廠，其中Fab52是最新落成的廠房。
由於英特爾一直等不到一位重要的外部客戶，美國政府在8月出手相助，以89億美元的投資買下該公司10%的股份，這筆投資主要來自拜登總統於2022年簽署的《晶片創新與創新法案》（CHIPS Act）所承諾的撥款。
Fab52晶圓廠將至少配備15台EUV
隨後日本電信集團軟銀向英特爾投資了20億美元，在9月份，輝達又投資50億美元，並同意使用英特爾的部分技術，但並未承諾使用英特爾18A晶圓代工廠。
英特爾基本上錯過行動裝置革命，最著名的例子就是拒絕為蘋果生產初代iPhone處理器的合約，近幾年，英特爾在人工智慧科技也遭遇挫折。
2024年，英特爾遭史上最糟糕的一年，市值大幅縮水約60%。此前，其10奈米和7奈米製程均延後數年，導致股價暴跌。分析師認為，延後的原因可能是英特爾先前決定暫緩使用ASML公司成本高昂的極紫外光微影（EUV）光刻機。
「我認為我們失去對週期時間的掌控。週期時間要求我們承諾並交付，而我們卻開始自我安慰，認為我們可以延長週期時間，嘗試提升產能或完成更多工作。」英特爾客戶端計算部門負責人強森（Jim Johnson）說道，他加入英特爾已有30餘年。
為了重回正軌，英特爾告訴CNBC，Fab52晶圓廠將至少配備15台EUV設備。
