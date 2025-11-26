號稱日本最高摩天輪停擺 全數乘客於深夜脫困

（中央社大阪26日綜合外電報導）位在日本大阪府吹田市的商場EXPOCITY內的大型摩天輪，號稱是全日本最高的摩天輪。這座摩天輪昨天傍晚疑似受落雷影響而緊急停止，全部的乘客在事發9小時後，於今晨脫困。

共同社與日本放送協會（NHK）報導，這座摩天輪名為OSAKA WHEEL，設有72個車廂，於昨天下午5時40分左右緊急停止。

事發之後有9個車廂、共約20名乘客仍在車廂內，工作人員因此以手動方式，把車廂轉到接近地面處，以便救出乘客。

不過，當地消防人員當天晚間9時過後趕到現場時，仍有12名乘客未脫困。消防單位因此出動雲梯車救援，並在摩天輪緊急停止約9小時過後，於今晨2時40分左右前，救出全部的乘客。

消防單位表示，這起事件未傳出有人受傷。

營運摩天輪的公司說明，驅動摩天輪的系統疑似受到落雷影響發生故障，並停止運作，將詳查原因。

根據摩天輪營運公司的官網資訊，OSAKA WHEEL最高的部分達到約123公尺，號稱是「日本最高」的摩天輪。（編譯：楊惟敬）1141126