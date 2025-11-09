號稱治百病！40歲女狂擦「網紅神藥」全身布滿蛇紋 醫師揭驚人成分

號稱治百病！40歲女狂擦「網紅神藥」10年後全身布滿蛇紋。圖／翻攝自微博

超嚇人！中國一名40歲王姓女子10年前因皮膚瘙癢、紅斑，在網路上購買宣稱「治百病」的藥膏，每天塗抹近10年，如今她全身皮膚布滿如蛇紋般的裂紋，確診為「繼發性腎上腺皮質功能減退」。醫師提醒，這類主打「純天然」又能「治百病」的產品，可能非法添加賀爾蒙，呼籲民眾皮膚若有異狀，應儘速就醫。

綜合中國媒體報導，江蘇一名40歲女子全身出現紫紅色、有如蛇紋的裂紋，緊急到醫院就診。醫師表示，女子不僅身材過胖，還時常腹瀉、食慾不振，胸、背、四肢都出現大規模的紋路，甚至還有低血壓、休克症狀，經診斷後確診為乾癬，繼發性腎上腺皮質功能減退，事後詢問女子的用藥史，發現罪魁禍首是一罐號稱「純中藥、治百病」的網紅神藥。

女子表示，自己10多年右側小腿出現紅斑、搔癢等症狀，聽信網路一款號稱能治百病，且主打純中藥製成的藥膏，花了數十萬購買，且一擦就擦了10多年。然而，經醫院化驗後發現，女子使用的藥膏並非什麼萬用藥膏，成分更是含有大量激素，長期使用導致賀爾蒙依賴性皮膚炎、皮膚萎縮、色素沉澱，甚至影響腎上腺功能。

醫師表示，若檢查出乾癬，應透過醫院進行正規治療，不僅不用花高額費用，且效果佳、副作用小，同時呼籲民眾在網購藥物時要特別小心，若沒有通過國家審核批准的藥物，一定要更加謹慎使用。

台中榮名總醫院衛教資料顯示，乾癬為一種不具傳染性的慢性發炎性皮膚病，是表皮細胞不正常快速增生所致，導致皮膚出現多處紅色斑塊，合併銀色白皮屑，特別好發於頭皮、手肘、前臂、腰薦部、膝蓋、手腳等部位，部分病人會合併關節炎、糖尿病、心臟病及自體免疫疾病等。

然而，遺傳為引起乾癬一個主要因素，尤其父母若患有乾癬，子女得到乾癬機率較高，常見發病年齡在20~30歲，或是50歲以上。其中，環境也可能導致乾癬惡化，如細菌或病毒感染、藥物、生活作息不正常、外傷、抽煙、喝酒、壓力大等，目前並沒有根治乾癬的特效藥，醫師會針對病情、個人健康狀況、生活型態等採用適當的治療方式，減輕病人的不適。

