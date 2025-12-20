號稱純度99%實測為0！陸老字號品牌售磷蝦油 成分造假遭約談

大陸上海市消費者權益保護委員會針對市場上銷售的15款南極磷蝦油產品進行比較試驗，結果顯示部分產品存在成分含量與宣傳嚴重不符的情況。其中一款標註「安徽哈博藥業有限公司生產、北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司經銷」的「99%高純南極磷蝦油」產品，聲稱1粒相當於100隻磷蝦，但檢測結果顯示磷脂含量為0。

大陸同仁堂販售的磷蝦油實際 磷脂含量為0。 （圖／翻攝《央視新聞》）

《央視新聞》20日報導，上海市消保委約談涉事產品經銷商北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司時，對方對南極磷蝦油產品銷售情況的相關細節一問三不知。該公司向安徽哈博藥業有限公司訂製採購的南極磷蝦油價格為每瓶3元到3.7元人民幣（約13元至17元新台幣），終端銷售價格每瓶60多元人民幣（約270元新台幣），售價約為出廠價的20倍。

北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司工作人員在約談中表示：「價格的合理性，這個我沒辦法回答，就針對生產企業來講，可能有工藝保密性。他報多少我就認多少，比如說他報3元（約13新台幣）我認，他報5元（約22元新台幣）我也認。」

上海市消保委副秘書長唐健盛指出，南極磷蝦油的原材料通常每公斤300元到400元人民幣（約1300元至1800元新台幣），一瓶60克的南極磷蝦油原材料通常需要30克，一瓶南極磷蝦油僅原料成本就要10元人民幣（約45元新台幣）左右，而出廠價格3元多人民幣（約13元新台幣）根本覆蓋不了成本。他認為這可能不是簡單的生產者和經銷者概念，有點類似於委託生產、委託加工，北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司對產品質量的責任可能就可以「甩鍋」了。

申駿律師事務所高級合夥人管敏正表示，這種「以假充真」的行為，如果銷售金額超過5萬元人民幣（約22萬元新台幣），已涉嫌構成「銷售偽劣商品罪」，公司相關責任人將面臨刑事責任。根據刑法第140條規定，犯銷售偽劣商品罪，銷售金額在200萬元人民幣（約895萬元新台幣）以上的，最高可判處15年有期徒刑，並處沒收非法所得。

事件被曝光後，《央視新聞》發現北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司所謂「純度99%的磷蝦油」產品仍在各大電商平台上銷售，並出現大規模降價甩賣。上海市消保委秘書長吳穎表示，已敦促北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司立即查清楚相關的情況，給社會和消費者一個很明確的情況說明，並聯合生產商召回所有問題產品，為消費者辦理退貨和賠償。

對此，北京同仁堂官方微博20日發布聲明稱，針對「南極磷蝦油」的輿論關注，北京同仁堂集團高度重視、深感痛心，對因此給消費者造成的權益損害，向廣大消費者和社會各界致以最誠懇的歉意。集團已派專項工作組到四川對涉事產品開展全面深入核查，責令並監督涉事經銷主體四川健康立即下架涉事產品，依法追究四川健康、哈博藥業及相關電商平台的商標侵權等責任，並對相關人員開展問責。

