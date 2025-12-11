號稱「無人機母艦」 中共：「九天」無人機完成首飛

中共「九天」無人機首飛，號稱空中航空母艦。（圖／新華社）

中共無人機威脅再升級了嗎？中共官媒今天(11日)宣稱，被稱為「無人機母艦」的「九天」無人機完成首飛，被解讀如果服役後，很可能執行無人機蜂群攻擊。同一時間，國軍昨天(10日)偵獲10架次共機，飛往西太平洋從事「遠海長航」訓練，似乎為「區域拒止」操練。

中共官媒11日發布消息，宣稱「九天」無人機已在陜西蒲城「圓滿完成首飛任務」。這款無人機曾在珠海航展亮相，具有兩大優勢：一是可作為無人轟炸機使用，能掛載八枚大型彈藥；二是作為「空中無人機航空母艦」，可搭載「異構蜂巢任務艙」，釋放大量小型無人機執行搜索與攻擊任務。

面對這種空中無人機母艦的威脅，淡江大學戰略所副教授林穎佑表示，台灣的防空能力可對「九天」母機造成一定威脅。林穎佑認為，針對小型無人機，台灣或許需要思考使用微波武器或傳統的彈幕式攻擊方式來應對。

「九天」可掛載蜂群任務艙，恐發動飽和攻擊。（圖／央視）

與此同時，國軍揭露在10日早上八點多監控到10架次共機前往西太平洋，從事「遠海長航」訓練。林穎佑指出，這不僅是區域拒止的操練，也在考驗中共海空軍的遠航能力，將兵力投射到西太平洋。

國防院戰略資源研究所長蘇紫雲表示，中共目前已有三個航艦戰鬥群，未來這種遠海航訓練的密度和頻率可能都會增加，對台灣東部的海上安全將構成新的挑戰。蘇紫雲強調，這些就是台灣需要增加國防預算、提高自我防衛能力的主要原因。

共軍通常會在4至5月之間和11至12月間執行遠海長航。11日揭露對台灣執行的戰備警巡，目標放眼第一島鏈，其目的不言而喻，顯示中共對台軍事壓力持續存在。

